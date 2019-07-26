7‧21清場 射55催淚彈24海綿彈5發橡膠彈

速龍警被指無發警示天橋開槍

謝振中：當晚已發「涵蓋式警告」

謝表示，上環清場行動在晚上8時左右展開，其間有示威者向警方擲磚、煙霧彈及汽油彈等武器，又以雨傘和長矛攻擊警員。他稱當晚媒體報道顯示多處地方着火，亦有警員看見示威者投擲汽油彈，警方其後在林士街停車場檢獲一個未使用的汽油彈。

本報早前獲得一條短片顯示當晚10時前，一名速龍小隊警員在中區警署附近行人天橋上，未有發出警示便向地面開槍。謝解釋短片，稱該名警員看見地面有人向其他警員擲磚，故以40mm發射器發射海綿彈；謝又稱警員使用中距離武器時，一般會有特定目標。他表示警方推進防線期間，不斷發出涵蓋式警告，包括以旗幟展示將使用的武力，及廣播呼籲示威者離開，「如果涵蓋式警告已發出，而當時（警員）認為需要武力，他未必能夠在每一個使用武力的時候，再次警告」。

警方其後表示，海綿彈英文名稱是「40mm react round」，上環清場行動當晚並非首次使用，但沒記錄第一次使用的時間。翻查資料，海綿彈彈身為塑膠，彈頭為海綿，在以色列警民衝突中，有民衆被以色列警員以海綿彈打中眼後致盲。

（反修例風暴）