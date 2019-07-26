警認早接元朗襲擊情報 稱部署需檢討 已盡「最大努力」 與市民期望「有少少落差」

署理新界北總區指揮官曾正科昨表示，理解市民對事件「有好多情緒同感受」，對施襲者予以強烈譴責，並會全力調查。他稱當晚警方已盡「最大努力」處理，明白當日行動及事情結果與市民期望「有少少落差」，對於未能及時阻止事件而令市民受傷「非常沉重、難過」。

稱兩警員退至安全地方候援「合適」

曾正科又承認，元朗襲擊事件前，已從區議員、網上媒體及群組獲得雙方陣營有關資料，所以當日傍晚6時在元朗成立「行動指揮中心」應對。他稱當時港島區遊行示威情况「十分嚴重」，判斷元朗區風險相對較低，加上有區議員收到信息稱「啲人唔入嚟」，於是在人手調派上元朗「相對無咁緊張」。他說當晚有事先部署警力在屯門，打算「有必要先抽佢上嚟」，但承認當晚「如果早啲調撥人手、加快啲時間，可能會可以阻止到一啲事件惡化」。在場記者多次追問關於當晚部署，他反覆強調「可能需要檢討」，亦未有回應會否向元朗居民道歉。

元朗警區副指揮官陳漢銘表示，當晚10點41分最先有兩名有佩槍的巡邏車警員接報，11分鐘後到達元朗西鐵站，發現現場有大批市民聚集及打鬥，評估形勢後認為需要增援，所以退至安全地方觀察、候援。至晚上11時20分，元朗警區第三梯隊才趕到現場增援。

陳承認當晚接報至到場時間「比正常延長咗」，稱會檢討今次行動。他又澄清，當晚元朗、天水圍警署報案室落閘是考慮到門外有情緒高漲的市民起哄，其間仍有開門予市民入內報案。曾正科則表示考慮到近期社會氣氛，即使警員有佩槍仍會被「打到好緊要」，所以認為警員決定合適，又表示「好快已經有支援去到」。

接報後39分鐘到場 「無8個字」

被問及用上40分鐘增援是否合適，曾正科一度低頭問陳漢銘「相信無八個字咁耐？」獲陳回應後則說：「哦，39分鐘。」翻查資料，事發翌日警務處長盧偉聰曾提供收到報案及警方支援隊伍到場時間，兩者相隔35分鐘。

未向市民道歉 林卓廷批死不悔改

當晚遇襲受傷的立法會議員林卓廷對警方回應表示極之憤怒，批評警方死不悔改，稱當晚不單無即場拘捕調查白衣人，反而放生疑犯，做法令人髮指。

事件中有12名男子被捕，其中9人有黑社會背景，年齡由24至54歲，報稱從事運輸、地盤，以至汽車技工及無業等，全部已保釋待查。另外，警方昨亦在灣仔以涉嫌傷人拘捕一名23歲梁姓男子，指稱他涉嫌在7月14日沙田新城市廣場襲擊兩名警員，導致他們多處受傷。

明報記者

（反修例風暴）