獸醫助護聯署機師空勤機場集會 同申五大訴求

【明報專訊】周日西鐵元朗站發生白衣人襲擊市民事件，有在元朗工作的獸醫近日發起聯署，希望政府能像獸醫尋找動物病因般，正視及正面回應5個社會提出多時的訴求，同時就周日襲擊事件深入調查，該聯署48小時內收到約280名獸醫和獸醫助護簽署。另外，一群航空業員工發起今日在機場一號客運大樓接機大堂舉行集會申五大訴求，有航空業人員早前亦以收集工作證方式聯署，至昨日下午3時共收到聯署照片396張。
發起人元朗獸醫診所任職
周日襲擊礙運作
截至昨日中午12時，獸醫界的網上聯署約有280人參與，發起人獸醫張翠玉預料，當中有三成是獸醫。聯署中包括20多名在加拿大、美國、新加坡等地執業的獸醫或助護。張說，自上月12日金鐘衝突已希望發起類似行動，惟當時事態並沒有牽涉到獸醫業界，故未有充分理由以行業名義行動，惟經過周日元朗站襲擊事件後，已證明事件影響獸醫行業運作。張解釋，自己在元朗區一間獸醫診所工作，其診所的獸醫同事和姑娘在發生襲擊後翌日（22日）也不敢上班，「一間24小時的診所，是要提早關門，要讓病人（生病的動物）先離開診所」，故希望有渠道發聲。
居於南區的張翠玉表示，到元朗上班一般會乘搭西鐵，但現時乘西鐵也感不安全，「連自己都照顧不到自己，如何照顧小動物？」張又說，獸醫不時需協助動物安樂死，作為經常面對生死的獸醫，「不希望再看到任何年輕人因為這些事件傷害自己或選擇輕生」。
396機師空勤展示證件
另外，396名空中服務員、地勤人員、機師、民航處職員等以展示空勤人員證書或航空業工作證照片方式聯署，促使政府回應五大訴求，又質疑警方涉「濫權」，同時引述有國家對香港發出旅遊警示，令香港「安全城市」美譽毁於一旦，強烈譴責警方所作所為。