獸醫助護聯署機師空勤機場集會 同申五大訴求

發起人元朗獸醫診所任職

周日襲擊礙運作

截至昨日中午12時，獸醫界的網上聯署約有280人參與，發起人獸醫張翠玉預料，當中有三成是獸醫。聯署中包括20多名在加拿大、美國、新加坡等地執業的獸醫或助護。張說，自上月12日金鐘衝突已希望發起類似行動，惟當時事態並沒有牽涉到獸醫業界，故未有充分理由以行業名義行動，惟經過周日元朗站襲擊事件後，已證明事件影響獸醫行業運作。張解釋，自己在元朗區一間獸醫診所工作，其診所的獸醫同事和姑娘在發生襲擊後翌日（22日）也不敢上班，「一間24小時的診所，是要提早關門，要讓病人（生病的動物）先離開診所」，故希望有渠道發聲。

居於南區的張翠玉表示，到元朗上班一般會乘搭西鐵，但現時乘西鐵也感不安全，「連自己都照顧不到自己，如何照顧小動物？」張又說，獸醫不時需協助動物安樂死，作為經常面對生死的獸醫，「不希望再看到任何年輕人因為這些事件傷害自己或選擇輕生」。

396機師空勤展示證件

另外，396名空中服務員、地勤人員、機師、民航處職員等以展示空勤人員證書或航空業工作證照片方式聯署，促使政府回應五大訴求，又質疑警方涉「濫權」，同時引述有國家對香港發出旅遊警示，令香港「安全城市」美譽毁於一旦，強烈譴責警方所作所為。

（反修例風暴）