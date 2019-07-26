公院醫生醫科生分頭集會 同批元朗襲擊警方所為

醫科生：沉默等同容忍不義

中大醫科生發起「不再沉默，杏林同行」集會，邀請本港醫科、護理系及藥劑系等學生參與。發起人透過新聞稿表示，作為醫學生，明白背負社會期望，應以學業為先，為病人負責，但目睹港府及警隊「連日來不斷挑戰港人底線，暴力事件禍及無辜，恐懼與不安繼續蔓延」，認為在大是大非面前，沉默等同容忍不義，遂發起集會以凝聚更多醫護聲音。自本月22日起，已有逾200名醫科生響應罷課。

有香港大學六年級醫科生表示，收到集會邀請，他指目前主要會到瑪麗醫院臨牀學習，如學生要參與罷課或集會，需與不同部門商討，暫沒學生被明言拒絕。他又稱，6月罷課期間，有外科教授應學生要求，私下為個別學生補課。本報獲得港大醫學院副院長梁嘉傑給醫科生的電郵，提及學生須以不影響臨牀服務為重，課堂出席要求不變但會彈性處理。

伊院今集會 籲白袍黑衣出席

另外，有公院醫生發起今日在伊利沙伯醫院集會，邀請醫護人員、專職醫療及支援職系員工穿白袍、制服或黑衣出席，亦可自備頭盔及反光衣。聲明指出，元朗白衣人襲擊事件令市民人心惶惶，更有居於元朗、屯門醫護深夜下班後不敢歸家，促請警方克盡己任。

（反修例風暴）