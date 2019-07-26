施政報告諮詢50人聞風示威 林鄭未現身

昨早有網上消息稱，林鄭月娥會出席昨午於科學園舉行的施政報告諮詢會；下午約2時，有逾50人聚集會場外，社民連梁國雄、吳文遠及岑子杰亦有到場。部分人手持「警黑合作可恥」、「五大訴求勿忘初衷」等標語，大叫「林鄭落地獄」、「光復香港時代革命」等口號。其間創新及科技局長楊偉雄及政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀亦有到場，馮程淑儀並無回應記者林鄭月娥會否出席活動的提問。

諮詢會原定下午3時開始，惟未見特首現身。中大學生會常務幹事陳偉霖讀出宣言，重申民間五大訴求，其後呼籲群眾參加周六元朗遊行。市民把標語貼在會場外後和平散去。

籲警加快查元朗襲擊

鄭若驊：律政司會配合

另外，鄭若驊昨出發廣州前見記者，就上周日元朗襲擊，她表示希望警方加快調查，律政司會盡量配合。她又提到，近日的遊行最終出現暴力、破壞的情境，「香港法治得來不易」，呼籲市民要和平團結。

被問到近日有商會促設獨立調查委員會，查警方在連串示威中的行動，她重申政府已思考過不同意見，認為現行機制處理最恰當，沒有其他補充。

（反修例風暴）