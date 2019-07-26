蕭偉強：問責下台非大不了 促徹查元朗襲擊挽民心

蕭偉強昨於港台節目《千禧年代》稱，即使過往有官員曾問責下台，但他們都是優秀人才，下台與個人操守、聲譽無直接關係，但認為最迫切應是調查元朗事件。他稱要設全面、公開公正、具公信力的獨立調查委員會查找真相，冀非針對任何一方或秋後算帳，而是具前瞻性，可重整社會矛盾，包括修例情况引致警民衝突，以後要如何汲取教訓，就施政、管治與市民溝通作建設性的改革。

邱誠武哽咽：穿黑穿白兩難

運輸及房屋局前副局長邱誠武在節目上一度哽咽，他稱政府常說急市民所急，「今日市民最焦急是什麼？」他稱元朗事件前，市民外出不會思考穿什麼顏色衣服，但日後許多人會思考，若穿白衣或被懷疑為黑社會、穿黑衣有可能被打，會擔憂人身安全。他強調警方定要清楚顯示會維持法紀、除暴安良，政府亦要監督警方。

前官員等再聯署促獨立調查

另外，蕭偉強、邱誠武，及前政助羅永聰、中大前校長沈祖堯等35人發起聯署，再度向特首林鄭月娥呼籲，應重新考慮成立獨立調查委員會的建議，以宏觀視野及範圍調查過去個多月的衝突由來及過程，認為調查過程中，社會矛盾亦可開始緩和。

（反修例風暴）