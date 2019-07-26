公僕不執行職務可扣薪 梁籌庭：不屬紀律處分

首長級AO等禁參與政治活動

被問到若公務員罷工會否受處分等，公務員事務局昨回覆本報查詢表示，「我們呼籲同事們在這個艱難時刻，能夠繼續秉持專業精神，緊守崗位，竭盡所能地履行職務，服務市民 。」

另外，有政務主任正醞釀聯署，要求林鄭月娥回應民間反修例訴求。《公務員守則》列明，政府雖然不反對個別公務員參加與本身職務並無利益衝突的政治活動，但對於某些高級人員或因為本身工作性質而特別容易被視為有偏私之嫌的人員，則會被禁止參與任何政治活動，這些人員包括所有首長級人員、政務主任、新聞主任，以及警務處的紀律部隊人員。

政務主任聯署是否違守則 公務員事務局未正面回應

本報昨向公務員事務局查詢，政務主任參與相關聯署，會否違反公務員守則，和會否面對處分，局方未有正面回應，僅稱「會按照公務員的規例和守則去處理有關公務員的事宜」。

（反修例風暴）