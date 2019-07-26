44部門公務員聯署 不排除罷工 促回應五大訴求 學者：公開不滿史無前例 林鄭難管治

公務員事務局：理解同事有想法

公務員事務局回覆，公務員必須盡忠職守，堅守法治，行事客觀，不偏不倚，相信同事會繼續為市民服務，稱理解有同事對近日事態有想法，希望透過不同渠道或方法表達意見。公務員事務局長羅智光在facebook呼籲同事在艱難時刻緊守崗位，「香港是我們的家，有甚麼事也可以平心靜氣去商量、去解決」。有公務員工會亦呼籲公務員認清自己身分，保持政治中立及支持政府依法施政。

284公務員聯署「懷疑政黑勾結」

來自逾44個政府部門的公務員發公開信稱，過去兩個月港人表達訴求，但政府依然故我拒聽大眾聲音，又批評警方於元朗襲擊事件無及時派員到場，令人對警方執法能力存疑，「做法令人懷疑政黑勾結」，市民對警隊信心盡失，「亦令公務員質疑政府機構並非為民服務，更甚者令公務員成為社會撕裂的幫兇」。公開信要求政府回應民間五大訴求，稱若政府繼續漠視民意，將籌備工業行動。至昨晚近6時有284人參與聯署。

若無回應或按章工作罷工

聯署發起人、創科局的陳先生表示，公務員恪守政治中立原則，克盡己任，但元朗無差別攻擊事件後，政府表現顯示其「毫無執政責任」，令公眾質疑公務員成為「政黑勾結幫兇」，作為公僕一分子，「有責任為人民向政府反映其不滿及訴求」。他期望政府短期內釋出誠意，以行動回應市民訴求，若未能回應，不排除按章工作甚至罷工。

至於前日行政主任（EO）發起的聯署，至昨晚有逾500人參與，佔EO總數逾一成。發起人向本報表示，未計劃升級行動，不排除任何可能，但現階段冀政府正視市民訴求及公務員士氣低落問題。該行政主任說希望特首負責任，回應及處理訴求及問題，「問責制亦不應形同虛設」。

政府人員協會、國家行政學院香港同學會及香港公務員總工會發表聲明呼籲公務員緊守崗位，支持政府依法施政和警隊依法執法，堅持政治中立，另懇請各界與政府努力解決社會矛盾，「停一停，諗一諗」，暫停遊行集會，讓市民返回理性討論。對於有公務員有意罷工，香港公務員總工會主席陳耀光說，希望公務員認清自己身分，保持政治中立及支持政府依法施政。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，過往未試過因政治事件而有公務員罷工，近日不少公務員反映對政府處理事件的不滿，有人想罷工，冀政府正視，但他提醒由工會發起罷工，參與者才受法例保障（見另稿）。

蔡子強：元朗襲擊分水嶺

縱獨立調查 難解危機

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，公務員集體公開對政府或特首表達不滿屬「史無前例」，反映林鄭月娥「已到難以管治的地步」，料令北京考慮是否撤換特首。他相信元朗襲擊是「分水嶺」，令大批公務員發聲。他批評林太停留舊思維，以為政府讓步後以「龜縮」態度應對能漸息民憤，但事件明顯有別以往風波。他批評政府已多次錯過平息民憤時機，懷疑成立獨立調查委員會「都不足以解決危機」。

劉兆佳：即使罷工亦僅細規模

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，反修例風波加上元朗襲擊事件，有公務員情緒受觸動，對政府表達不滿「是正常事」，但估計即使罷工亦僅細規模。但他認為在政局動盪下公務員團隊的穩定很重要，否則會對社會不利，認為特首與公務員事務局「要做些事穩定公務員隊伍軍心」。

明報記者

（反修例風暴）