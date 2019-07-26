劉業強籲6鄉勿與遊行者口角 十八鄉主席：衝擊家園定守衛

劉：冀政府回應示威者訴求

劉業強說，鄉議局強烈呼籲遊行者和平表達訴求，元朗市民和鄉民要冷靜克制；網上流傳有示威者擬在遊行後圍堵十八鄉鄉事委員會，攻擊鄉村、祠堂、山墳等，他呼籲「千祈唔好咁做」，強調村內「有老有嫰」及很多非原居民，又說村民遇襲應報警，警方要加派人員維持秩序。

身兼行會成員的劉業強稱，希望政府盡快回應示威者訴求。對於鄉議局是否支持成立獨立調查委員會，他說沒有任何意見，稱相信政府未有決定，日後會否有變則不可擔保。

十八鄉鄉委會主席程振明早前去信要求警方不批出周六遊行的不反對通知書，否則後果由警方負責，他昨被問到是否向警施壓時回應說，去信是因見到過去的遊行後有暴力場面，相信今次不會例外；又稱矛頭應指向政府而非元朗。

被問有否「兵器」 程振明稱村內農耕用具多

程振明會上再三強調，「我們不會惹事，我們不會怕事」，他和鄉議局都不會「偏幫一邊政治理念」，若示威者不挑釁，他們不會理會示威者表達政治訴求。至於若有示威者入村他們會怎樣應對，程說若只有三兩人入村、無挑釁，會勸他們離開；但若衝擊「就唔同睇法」，他們有底線，「可能現場警方會處理先」。被問有否準備「兵器」，他說「犯法嘢我們不做」，但稱圍村內有很多農耕用具，「如果真係有衝突，我都唔知村民會點應付，自然有自然反應」。

（反修例風暴）