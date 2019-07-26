7．21作警民緩衝 「守護孩子行動」料再出動

擬增哨兵 航拍監察情况

「好鄰舍北區教會」傳道人陳凱興稱，周日有250人參加「守護孩子行動」，包括75歲長者，以7人小隊形式在警民間作緩衝，避免流血衝突。陳說計劃增加哨兵數量，並以航拍機監察情况，如遇黑社會或催淚彈等會退避。曾參與行動的62歲退休人士徐太昨稱不敢參與周六行動，擔心人身安全不受保障，形容元朗白衣人「恐怖」及「蠻不講理」。

有稱不敢參與 有擬繼續「行街」

警方反對明日遊行，稱參與者會違法，天水圍居民琴姐和芬姐則說會考慮繼續約明日去「行街」，芬姐稱假期都喜歡到元朗行，反問：「行街都不可以？」網上有討論要拆祠堂，琴姐認為，「咁多人話X人老母，有冇見佢真係X到人哋老母？」；更指如在元朗逛街都被打被捕，就真的是「無法無天」。

位於元朗大馬路的涼茶舖的員工王女士說，老闆已說如周六勢色不對會落閘離開，指周一有傳元朗會再現衝突時，下午3時就關門回家，她說拉閘留在店內更危險，「個閘幾個男人踢幾下就踢開」。

疑南邊圍居民聲帶：白衣人非村民

立法會議員朱凱廸的facebook收到一條稱是南邊圍村原居民的聲帶，昨在「元朗人」記者會上播出，聲帶中的女聲稱，21日傍晚6時起見許多白衣人不知為何在村口，很多都不是村內人，後來看直播才知有人到處搞事，感到無辜，因沒有做過，卻被很多人認為元朗襲擊是由南邊圍村發起，盼大家不要攻擊無辜村民。

（反修例風暴）