料起衝突 指參與者與元朗居民存「敵對感情」 警禁周六遊行 被指剝奪民權

接1700市民反對13元朗社區領袖信件

警：倘批准是不顧民意

警察元朗分區指揮官葉劍影昨以警務處長盧偉聰名義，稱根據《公安條例》，考慮了遊行路線、公共安全、社會氣氛導致的衝突機率等，發信通知申請人鍾健平，禁止及反對他發起的周六遊行。警方昨午開記者會，提及其申請緣於周日（21日）暴力事件，又說近日出現燒祠堂等惡意言論，反映遊行者與元朗居民間存敵對感情，有理由相信會發生肢體衝突；又稱在收到1700封反對警方發出不反對通知書及13封元朗社區領袖等信件，以及區議會和學界等界別憂慮的情况下，仍批出不反對通知書是「不顧民意」。

鍾健平今上訴 有圍棋教師另申遊行

鍾健平昨表示，因要上訴及尋找法律意見，暫不評論，稱信的內容「隻隻字也懂，但不知道他在說什麼」。他說絕對無信心可上訴成功，但稱「一個人遊行如果仍與《公安條例》有牴觸，願意讓他拉，給他懲罰」，又稱暫不呼籲人加入，但每個港人有人身自由，市民去哪裏，他控制不了。

警察署理新界北總區指揮官曾正科昨在記者會稱，若有人出來遊行「正式來說是犯了法」，會否或何時拘捕要視乎情况。被問有否考慮欲遊行市民的民意，以及是否迫使人犯法，曾正科回應，警方絕不打壓市民和平表達意見，警隊政治中立，但「當遊行有機會危害參與者或其他人安全，警方其實有責任反對申請人舉辦這類遊行」。

警方反對上述遊行後，22歲全職圍棋教師Leon計劃另申請元朗遊行不反對通知書。鍾健平的申請路線由水邊村遊樂場、經大馬路至元朗站，Leon的申請改在元朗站開始，經大馬路，於朗屏站結束，料1萬至2萬人參加。他說鍾申請前，與兩名元朗居民已有意籌辦，有信心警方會批准。

網民發起悼李鵬集會避《公安例》

大律師：含宗教以外元素不獲豁免

同時，有網民昨發起在元朗以宗教集會形式悼念國務院前總理李鵬去世，避開《公安條例》，被問會如何處理，曾正科稱要先了解。大律師黃宇逸表示，警方禁止下參加遊行屬未經批准集結，發起或參與者均可能觸犯《公安條例》，經公訴定罪可囚5年；即使市民聲稱自發到場，但若同走一條路線，並叫喊反修例口號等言行，又有大批市民跟隨，也會被視為未經批准集結。他說，救傷隊和在警民之間調停者應不會違法，因救援和調停屬合理辯解。

衝突為由禁遊行 被批助長施襲者

黃宇逸強調，宗教或殯殮性質集會若包含反修例等其他元素，將不獲豁免。他認為，警方以元朗近日發生衝突為由禁止市民遊行，是變相助長施襲者向市民施加的寒蟬效應，強調防止衝突是警方責任，不能將責任推給遊行者；警方處理遊行要平衡表達自由和公眾安全，但警方完全禁止遊行，做法「不合比例」。

另外，有市民擬於周日（28日）由遮打花園遊行至中山紀念公園，追究警方在上環的開槍責任。警方昨稱正與有關人士溝通，按機制考慮是否發出不反對通知書。申請人劉穎匡稱昨與警方會面，惟未如以往同類場合般有康文署代表，警方要求自行聯絡康文署，又建議改在維園集會，並詢問有否信心預防衝突。

明報記者

（反修例風暴）

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