元朗區會：警方到場時間未達期望

另外，就周日元朗襲擊事件，警方昨凌晨在元朗區再拘捕一名32歲陳姓男子，涉嫌非法集結，現正被扣留調查。據悉男子家住元朗東頭村。警方至今共拘捕12人，其中7人保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

元朗區議會主席沈豪傑昨以出席記者會的13名區議員名義發聲明，稱憂慮本周六遊行再有暴力事件發生，並且擔心暴力程度會進一步升級，緊急呼籲若不反對通知書獲批，遊行人士應和平理性示威和表達訴求，同時盼政府盡快與各方展開對話，化解矛盾。

未了解警方部署 不會「即時譴責」

對於西鐵站施襲者的身分，沈豪傑回應，現時被捕者仍未被落案起訴，故仍需待警方調查。至於當日警方行動，沈引述警方發言人回應傳媒說法，稱警方曾承認當日部署有所不足，「我們也認為在（警方到場）時間上未能達到市民期望」。該區亦打算召開特別區議會會議討論警方當日行動，但因現時未完全了解警方部署，不會「即時作出譴責」。

十八鄉鄉事委員會則向警方發信，要求警方不要批出周六遊行的不反對通知書，並表示一切後果由警方負責。本身是「十八鄉東」區議員的沈豪傑被問到曾否接獲消息，周六會否有人「招呼」示威者，沈說「無」，但若收到相關消息，會通知警方。沈又轉述警方稱周六情况可能會「幾嚴重」，會安排足夠人手處理衝突。

（反修例風暴）