元朗襲擊警遲到 議員廉署舉報 事前通報警回覆：已安排人手 張達明：非常嚴重

監警小組研檢視7．21警方元朗部署

監警會成立專責小組主動審視上月9日至本月2日與反修例有關的大型公眾活動，會撰寫報告。據悉專責小組今日開會，有委員認為需檢視元朗事件的警方部署。監警會副主席謝偉銓表示，對本月2日之後發生的事件「不會落閘」，有需要時會檢視，若投訴警察課收到投訴，監警會會跟進。他舉例指元朗事件中不少市民稱多次報警，惟無人接聽，亦有需要檢視。

據元朗區議員麥業成提供的WhatsApp截圖，周日中午他已將收到有關黑社會到元朗的傳聞轉發予元朗警區警民關係副主任，獲回覆「已安排人手應付」、「警方亦一直密切留意今日（指當日）元朗情況」及「有同事會在西鐵站巡邏」，約晚上8時半他亦將白衣人聚集元朗的影片傳予主任。有前線警員稱案發當晚逾百警員正駐守金鐘立法會及政總，其間有警員觀看手機直播元朗襲擊事件，但高層未有調動他們到元朗，因為「啲上大人唔敢再輸多次立法會」。

稱手機截圖證警隊早知情

尹兆堅促查元朗指揮官等行為失當

民主黨尹兆堅昨向廉署報案要求調查元朗警區指揮官、反黑組主管及有關警員涉公職人員行為失當。他認為手機截圖等證據顯示警隊非案發後接到舉報才知情，形容是嚴重失職瀆職。廉署證實接獲投訴，會依法嚴肅跟進。申訴署亦接獲有關元朗事件對警務處的投訴，但稱警務處非署方可調查的部門，涉違反《公開資料守則》個案除外，故不能調查警務處在事件的行動及不能展開主動調查。

監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明指出，必須證明警方事前已知悉元朗會出現黑社會分子，未有或故意不部署或派警員處理，亦無合理辯解，才可構成公職人員行為失當。他認為監警會應要求警方交代內部文件，包括收到什麼情報、誰負責收集或跟進情報、知情者有否上報、高層是否知情等，但他認為事件「非常嚴重」，或涉紀律聆訊或刑事成分，廉署應調查。他認為監警會、廉署與獨立調查委員會「都可以並行」。

民權觀察成員王浩賢認為，大批市民遭無差別襲擊，警方卻未能有效回應，無法維持治安，「公眾已對警隊失去信心」，須由獨立調查委員會徹查，還原事實。

（反修例風暴）