澳洲港生設連儂牆 內地人破壞爆衝突

昆士蘭大學周三舉行「Market Day」（市場日）校園活動，10多名香港留學生上午10時在校內設連儂牆，並以海報解說香港近日情况，包括各示威活動、元朗襲擊事件等，當地留學生范同學及梁同學全程在場。她們說，下午有「中國人」走到連儂牆，寫上「港獨死全家」、「香港是中國」等字句，又撕走原有字條，「是一個較暴力的形式去破壞我們的連儂牆」。

港生之後在連儂牆前唱Sing Hallelujah to The Lord，對方則唱國歌抗衡。梁同學說，之後有人衝前，「埋來一腳踢走我面前的poster（海報）、一手搶走我手上的紙板，想撕爛紙板」，後排男同學即上前協助。她說，包圍者不斷辱罵，「想撩交打」，雙方繼而推撞，港生被包圍。

述修例風波 被指「港獨」

范和梁說，高峰時有逾200人包圍他們，港生則有約70人，雙方對峙近一個半小時，最終港學由保安及警員護送下離開。她們強調，活動只提及近日香港連串風波及「警方暴力」，卻被在場「中國人」批評是「搞港獨」 。

（反修例風暴）