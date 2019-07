【明報專訊】香港大球場昨晚上演英超冠軍曼城對傑志的球賽,吸引大批球迷入場。在網民預早號召下,踏入球賽第21分鐘(象徵本月21日上環警方開槍清場及元朗襲擊事件)時,不少觀眾一齊唱起音樂名劇《孤星淚》的名曲Do You Hear the People Sing,另下半場再唱一次。在場參與的香港眾志常委羅冠聰在facebook稱,曼城領隊哥迪奧拿曾為香港和平示威打氣,有入場球迷希望盡「地主之誼」,表達港人聲音,展示港人意志。賽事中亦有人舉起寫上「Free HK時代革命」等橫額,又大呼「We are Hong Kong」、「香港人加油」等口號,且一度有球迷穿黑衣跑進球場。