機場明集會11小時 機管局籲勿阻運作

機場管理局回覆稱，機場當日將維持正常運作，了解到當日參與活動的人可能較多，期望參與者盡量避免影響乘客及機場運作，並稱已與申請集會的人聯絡。機管局續稱，會與機場業務伙伴保持緊密溝通，確保機場運作暢順，並建議旅客預留充裕時間前往機場。國泰回覆稱：「希望向乘客保證，國泰來往香港國際機場的航班如常運作。」

預500人 料更多

明日航空界員工在機場的集會活動由下午1時開始，直至晚上11時59分，重申要求政府回應民間五大訴求，包括完全撤回逃犯條例修訂、撤回6．12暴動定義、撤銷抗爭者控罪、成立獨立調查委員會及立即實行雙普選。該批員工在香港空勤人員總工會及譚文豪協助下，向警方申請不反對通知書。

譚文豪說，昨已與警方、機管局、空總等開會討論集會事宜，包括到場視察集會範圍是否足夠，初步填寫有500人參與，但預料實際參與人數或會更多。他強調集會「和理非」，主要透過靜坐、向旅客派發多國語言的傳單，以及播放周日元朗襲擊的片段等，向旅客反映港人訴求，爭取旅客支持。

（反修例風暴）