國防部「密切關注」香港 提出兵條文 劉銳紹：「擔憂浮面」發警號 劉兆佳：未見出動需要

明報記者

根據駐軍法第14條，香港特區政府按《基本法》規定，必要時可向中央請求駐軍協助維持社會治安及救助災害，經中央人民政府批准後，駐軍根據中央軍事委員會命令派部隊執行維持社會治安、救助災害的任務。基本法亦有類似條文（見表）。

批「衝擊」中聯辦觸底線

國務院新聞辦公室昨日發表《新時代的中國國防》白皮書，在發布會中，有記者問及香港最近發生衝突、示威，國防部如何研究香港形勢，以及會否覺得有「港獨」勢力抬頭，國防部又會如何處理。吳謙稱對港形勢「密切關注」，尤其是對21日示威遊行、暴力事件，以及「激進分子」衝擊中聯辦事件，更稱部分激進示威者行為「觸碰一國兩制的原則底線，是絕對不能容忍的」。至於如何處理，他說駐軍法第14條已有明確規定。

基本法第18條列明，若全國人大常委會決定宣布戰爭狀態，或香港區內發生政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂，而決定香港進入緊急狀態，中央人民政府可發布命令，將有關全國性法律在港實施。駐軍法第6條則列明，在上述情况下，香港駐軍根據中央人民政府在港實施的全國性法律規定履行職責。吳謙在答問中未有引述此條文。

劉銳紹籲示威者勿擦槍走火

劉銳紹說，過往國防部甚少直接談論香港問題，今次用上「密切關注」字眼，可見北京對港形勢有加強觀察關注，必然是「做定多手準備」，有關發言亦顯示北京將「潛在擔心」上升至水面，對外發出警號。他認為若此時出動解放軍「是極左行動」，而不論任何理由出動解放軍，都意味北京宣布「一國兩制」死亡。他呼籲示威者勿「擦槍走火」，策略上勿觸碰衝擊中聯辦及解放軍駐港部隊軍營這兩條界線，減低解放軍出動的契機。

劉兆佳：出兵不表兩制告終

劉兆佳則認為，過往談出動解放軍，多集中圍繞基本法第18條列明的緊急狀况，但駐軍法條文亦列明若香港出現亂局、特區政府未能自行維持治安，可向中央請求駐軍出動，這意味即使解放軍出動，縱會有很大政治震盪，亦不代表一國兩制「壽終正寑」。他稱目前看不到解放軍需要出動，因按現時的暴力規模、人數而言，中央會相信香港政府能夠處理。

（反修例風暴）