地署證何君堯家墳越界

地政總署昨確認墳墓有部分超越相關認可殯葬區界線，會進一步調查。另外，嶺南大學校董會昨去信教育局，要求局方調查校董何君堯在元朗襲擊事件的參與程度。

地政總署回應稱，經初步調查後發現涉事墳墓有部分超越相關認可殯葬區界線，該署會進一步調查。在確定佔用範圍後，會按既定機制，在民政事務總署統籌下跟進。

按地署地圖 拜祭區屬官地

記者昨再到何君堯父母墳墓觀察，發現其墳墓裝潢比附近山墳豪華，除以石磚鋪上佔地約1400平方呎拜祭區，墓碑亦以全雲石刻成，另警方昨明顯加強良田村墓園一帶巡邏。本報翻查地政總署地圖發現，何君堯父母墳墓的拜祭區幾乎整個進入屯門北配水庫土地地段範圍，拜祭區佔整個墳墓約三分之二範圍。

嶺大促教局查何元朗案參與

而據地政總署於2011年發布的屯門認可殯葬區地圖，何君堯父母的墳墓只有兩個墓碑的「墳頭」位於合法殯葬區「BURGD27」範圍之內。本報曾致電何君堯，惟通話被轉駁至內地長途電話後未有人接聽。

另外，嶺南大學校董會主席歐陽伯權昨出席港鐵活動時，被問及會否與校董會成員何君堯「割席」，以及如何處理外界對何的質疑，他表示昨早已去信教育局長楊潤雄，希望對方調查事件，以及要求何君堯澄清他在元朗襲擊事件的參與程度。

歐陽伯權解釋，嶺大校董會成員由政府委任，「若校董會知道某人做了一些我們不贊同的事，校董會就會向教育局反映這位人士有些問題，讓教育局知道我們對某人的意見，再由教育局再做決定……如果查到這位先生（何君堯）真的有參與（元朗襲擊事件），我很有信心，大學董事會一定不可容忍」。

就校董何君堯近日言論，嶺大回應稱明白有關言論極具爭議，惟校董會成員以個人身分發表的言論，並不代表嶺大立場，又指校董會大部分成員並非由校董會主席或大學校方委任，主席歐陽伯權日前已去信教育局反映事件，並要求調查。

教局：考慮跟進執法部門結果

教育局回應稱，周二晚已收到嶺大校董會主席及嶺大署理校長簽署的信件，信中表示不能容忍任何一方因任何原因而做出暴力行為，並要求教育局調查其中一名校董會成員是否與周日晚上的元朗暴力事件有關。教育局重申，政府強烈譴責任何暴力行為，現正全力調查元朗暴力事件及涉事者，並會依法追究。局方將考慮執法部門的調查結果，按需要作跟進。

（反修例風暴）