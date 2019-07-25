林卓廷：律師團助元朗傷者追究警

傷者批警多日未筆錄 信心全失

兩名傷者昨講述當晚在元朗西鐵站受襲經過。頭部受傷的梁先生形容是「恐怖襲擊」，歷時30分鐘都不見警察和港鐵職員，他憶述當晚穿黑衣坐西鐵到元朗找朋友消遣，一出閘已有女士稱有人被「打穿頭」，叫他不要穿黑衣。其時他聽到林卓廷大叫「不要打，已經報了警」，白衣者開始擲鐵枝等硬物，有人被打，其他人見狀則開消防喉想驅散施襲者。梁跑回車廂，但白衣人追上月台攻擊。

梁先生形容，車上瀰漫血腥味，乘客打999亦無人回應，他說列車開出後他在天水圍下車，乘的士返家後報警，及後有7名警員登門；而在醫院錄口供時，該警員說希望他對警隊重拾信心，稱警方會找他筆錄口供，惟至記者會召開時亦沒人聯絡他，他對警隊完全失去信心。至於警方只告施襲者非法集結，他認為匪夷所思。

未獲報案編號 質疑難公平

另一傷者馬先生家住元朗20年，手臂和手背都有大範圍瘀傷和傷痕。他當日穿黑衫並曾遊行，反問「為何遊行完返屋企要被人打？」他憶述，周日晚約10時50分坐西鐵回元朗，白衣人走到月台，襲擊車上身穿不同顏色衣服的乘客。他其後到屯門醫院就醫，即時報案，警方取其電話地址，但無提供報案編號，質疑警方會否公平處理。對於何君堯指控林卓廷帶黑衣人挑釁，馬先生批評何侮辱港人智慧，要求對方道歉。

林約見港鐵 促交代應變問題

林卓廷質疑警方如何給信心市民會公正調查，因當晚警方沒及時到場，事後有警員與施襲者言談甚歡等。他亦會約見港鐵了解第三者責任賠償，並要求公開交代應變是否有問題。

林卓廷重申，要求政府成立獨立調查委員會，調查整個反修例事件引致的警民衝突 、黑社會暴打市民等來龍去脈。

林認為當晚是黑社會、鄉事勢力有組織預謀暴打市民，着林鄭政府「不要再龜縮在盾牌木棍後」。

（反修例風暴）