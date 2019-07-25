廠商會大律師會 撐獨立調查

楊立門說，廠商會未就有關事宜正式開會，但傾向支持成立獨立調查委員會，但委員會的組成、調查範圍及運作要詳細討論，確保它是獨立及全面地調查政府於修例的處理手法、警方及示威者雙方有否使用過分暴力等，亦要與監警會協調及分工。惟楊強調，商會不支持要求政府明確撤回方案或有官員下台，認為如今與「撤回」無分別。

前日以個人身分支持成立獨立調查委員會的地產建設商會主席梁志堅，接受查詢稱「現時不想有太多個人意見」，商會將於兩日內開會，屆時將公開聲明。

陳弘毅：倘監警調查不足 可考慮另設機制

另外，陳弘毅表示，監警會現已開始調查6月中以來示威活動中警方處理，亦可討論監警會的調查是否應擴展到元朗襲擊事件，若監警會的調查已足夠，便毋須另設調查途徑。不過，若發現監警會的調查有不足的地方，便可考慮是否另設調查機制。

大律師公會昨發聲明，強烈譴責周日晚一群有組織的不法之徒暴力襲擊市民，並重申政府應立刻成立獨立調查委員會全面調查，檢討警方執法程序。

30名法律界人士包括大律師公會前主席陳景生、公民黨主席梁家傑等，昨亦發聲明促請成立調查委員會，調查7月21日的元朗事件及警方的不作為，形容事件是「對香港法治的公然侮辱」。

（反修例風暴）