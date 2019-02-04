林鄭「大腦」創新辦現連儂牆 逾400 EO聯署強烈譴責警隊

紀律部隊首長聯合聲明 譴責近日暴力

紀律部隊首長昨晚罕有發聯合聲明，嚴厲譴責近日連串暴力行為，稱各紀律部隊會緊守崗位，支持政府依法施政，包括入境處長曾國衛、海關關長鄧以海、消防處長李建日、懲教署長胡英明及飛行服務隊總監陳志培，但無警務處長盧偉聰。對於有自稱紀律部隊人員在網上發表言論，聲明稱各部門表明作為紀律部隊，一直維護法治，維持香港繁榮穩定及安全。

網上流傳照片顯示，位於政總核心位置的政策創新與統籌辦事處，設立了連儂牆並貼上多張便條紙或標語，包括「政治問題，政治解決」、「講人話」、「獨立調查」，位置正對着門口。有知情者透露暫未有人阻止，辦公室「老闆」未有「撕紙行動」。

知情者稱老闆沒撕 創新辦：尊重表達意見

政策創新與統籌辦事處由馮程淑儀出任總監。辦公室不時有各部門公務員前赴開會。政策創新與統籌辦事處回覆，辦公室採開放式設計，提供空間讓同事表達意見和分享資訊，尊重同事表達和分享個人意見。

多封公僕公開信轟警嚴重失職

網上昨流傳最少8封自稱由公務員或紀律部隊人員發起的公開信，本報確認以文書及秘書職系公務員、消防及救護人員、入境處職員名義發出的公開信是內部員工自發。「一班香港消防及救護人員致警察的公開信」提到明白警方在一連串社會運動成為政府和示威者磨心，但警方「在元朗的所作所為，或是不作不為」超越可容忍底線，威脅市民及同事安全。信中稱當時近一小時無警員到場，市民報案亦求助無門，「不禁令人懷疑警方刻意不到場，縱容暴徒傷害平民」，對警察嚴重失職行為「極度失望」，「作為同是紀律部隊的一員，我們感到極之羞恥，你們實在有辱你們自己的膊頭及尊嚴」。 署名為「一班熱心香港事務的入境處職員上」的公開信指警方無即時派員阻止事件，令人質疑警方執法手段及能力，憂慮若未能及時拘捕犯人，鄰近地區會受牽連。

工會：元朗案令反修例不滿情緒發酵

「文書及秘書職系公務員致全港市民書」批評警方當日「在暴徒襲擊過後才賊過興兵，明顯嚴重失職」，認為警隊選擇執法，破壞公眾對公務員的信任，「極度譴責警方之行為操守，身為公職人員的我們恥與為伍」，另促請政府回應市民五大訴求。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，不少公務員對政府處理反修例風波的手法強烈不滿，警方於元朗事件的處理使不滿情緒發酵，「好多人睇唔過眼」，有公務員甚至提出罷工。他說公務員士氣因事件受創，部分市民對政府的不滿會發泄於前線同事，促政府正視，回應市民訴求。

明報記者

（反修例風暴）