解釋元朗襲擊當晚安排 港鐵：乘客按緊急掣 車未能駛走

劉天成說，當晚港鐵職員於10時47分報警時，只是留意到大堂有人對峙，未見有打交；10時55分列車抵元朗站，開車門後有乘客啟動緊急掣，列車未能駛走，車長10時59分開廣播要求乘客下車，當時仍未有打交；至11時06分見到有人在大堂衝上月台施襲，已決定不叫乘客下車並計劃開車離開，但一直未能關上車門，最終到11時14分才能將列車駛離元朗站。

至於為何有片段顯示，車廂內有白衣人施襲期間，港鐵仍有廣播叫乘客離開車廂，港鐵車務營運主管（東面及北面網絡）丁嘉俊稱，估計是事出突然，車長在未發現打鬥前已開始廣播，而在發現打交、準備駛走列車時，未及關閉廣播。

索償問題 委獨立保險公司評估責任

至於賠償問題，港鐵行政總裁金澤培說港鐵有買第三者保險，乘客可按程序索償，港鐵會委託獨立保險公司評估港鐵須承擔的責任，過往亦有例子是循民事索償。

新上任的港鐵主席歐陽伯權認為，近期示威者的行動已給予政府足夠信息，顯示社會要求政府成立獨立調查委員會調查近日事件，他認為政府應再次給予社會一個清晰答案，正面回應是否成立獨立調查委員會，以及解釋原因，若成立獨立委員會，應一併調查元朗襲擊事件。

（反修例風暴）