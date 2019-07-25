光復元朗申請人：倘不批 一個人 仍繼續

十八鄉致函促勿批

「嚴重後果由警方負責」

「光復元朗」遊行原定周六下午4時集合，4時半起步，由元朗水邊村遊樂場，沿大馬路及朗日路遊行至終點元朗西鐵站，申請遊行人數為369。鍾健平稱，因預計人數較多，起步時間將改為3時，當日較多人時，群眾亦可向元朗大球場和大會堂方向聚集。他說將安排約100名糾察，當中會特別安排10名糾察駐守南邊圍附近道路，以防有「恐怖分子」，但承認「無可能百分百保障到安全」。

不過，十八鄉鄉事委員會寫信予警方，要求不要批出周六遊行不反對通知書，並指一切嚴重後果由警方負責，同時稱鍾健平屬港獨組織「港人自決」成員，曾於2013年衝擊警方防線。鍾回應，信件提及的組織已不存在，現時不支持港獨，亦對聲明內容感到人身安全受威脅。

民建聯立法會議員梁志祥表示，主辦者要考慮是否短期內要辦遊行，認為遊行目的「昭然若揭，完全是一種報復，更開宗明義說是光復，這種講法好有挑釁性，令到不喜歡他們來辦活動的人有反抗」，希望短期內讓元朗人「靜一靜」。

（反修例風暴）