金鐘站不合作運動 兩人收擬檢控書 昨影響30班車

網民號召今九龍塘行動

昨晨8時許，約50名市民到金鐘站，有人戴上頭盔在月台派單張，有人以身體或物品阻擋車門關閉；有乘客不滿，與示威者口角及推撞，有車廂內乘客推開示威者，並斥「好暴力，阻住我們返工」，其後兩名示威者坐在幕門旁，乘客一度無法上車。警方接報到場處理，示威者高叫口號，當中約30名市民在客服中心外責罵港鐵。有搭客轉乘其他交通工具，金鐘站地面的士站大排長龍。

港鐵車務總監劉天成說，昨早在金鐘站加派80名職員，共有30班車受影響，有列車延誤約20分鐘，而周一亦有類似情况，90班列車受影響。他說尊重市民表達意見，但希望他們不要阻礙車務運作。

14歲少女稱無參與

港鐵稱，一男一女因阻礙車門關閉，向他們發出擬檢控通知書。14歲的鄭小姐稱，昨早只是搭港鐵，無參與不合作運動，惟到達金鐘站時，友人被一名乘客襲擊及粗言穢語指罵，爭執時她被兩女警帶離車廂，有港鐵職員抄下其個人資料，並帶她到一房間，稱由於她阻礙列車行駛及說粗言，向她發出檢控通知書。警方另接報有3人在金鐘站被推撞，其中一名21歲男子手痛送院。案件暫列普通襲擊，暫無人被捕。

港鐵派員解釋 市民不接受促道歉

另外，近百名市民下午到港鐵九龍灣總部抗議，港鐵總經理（特別職務）鄭群興其後會見市民，重申當日車站只有4名職員，能做到的有限，知悉事件後已立即通知警方；又稱當晚車長指示乘客離開，是由於當時月台尚未發生暴力事件。大批市民不接受其解釋，要求港鐵就事件道歉，鄭群興其後由保安護送下返回總部，有人上前追截，一名港鐵職員手腕受傷，最終港鐵一名代表接收請願信後，市民陸續離開。

（反修例風暴）