迎周六 港鐵設心戰室新地增措施 「形點」設分級警報 元朗視情况或封站

11院校發聯署電郵 籲學生遠離危險

另外，11間大專院校校長或高層昨向學生發出聯署電郵，表示對周日事件感到震驚及悲痛，並留意到周六元朗將有活動，因應事態發展或變得不穩定及危險，呼籲學生遠離危險及保護自己。若學生需要協助，可聯絡學生事務處，校方會在困難時刻盡最大努力協助。

元朗站增人手 商場設市民暫避區

本周六「光復元朗」遊行擬由水邊村遊樂場起步，以元朗西鐵站為終點。港鐵車務總監劉天成昨日說，因應當日遊行，會向政府部門了解情况，周末將在元朗站、附近車站包括輕鐵站等加派人手應對及維持秩序，並分別在元朗站及青衣車務控制中心設「心戰室」應對突發情况，以作出相關車務調動。

港鐵車務營運主管（東面及北面網絡）丁嘉俊說，港鐵對突發事件設有應變措施，例如當月台有太多乘客時，會考慮讓列車「飛站」，亦會視乎警方提供的資料，不排除會封站或封閉部分出入口。

短訊廣播提商戶停業 增前線培訓

曾受衝突事件影響的新地旗下商場，其中「形點」（YOHO MALL）正鄰近今次遊行終點。新地昨稱已檢討做法，以保障商場使用者安全，包括修訂緊急應變措施，制定分級警報制度，當商場內或附近發生對峙場面、肢體衝突或有大量人群突然湧入場內，會考慮視作「嚴重情况」，屆時會透過短訊（SMS）、商場大屏幕和廣播系統通知商戶最新情况，並呼籲商戶即時關門，以及指示店舖職員和客人離開商場；新地亦會在商場內安排特定區域，緊急情况下給受影響市民暫避。新地又稱會為前線員工提供額外培訓，以應付突發事故。

「形點」昨於社交媒體表示，基於區內或有大型遊行活動，場內及各24小時通道將可能有大量人潮，為顧及遊人安全，決定終止場內正舉行的推廣活動；而場內的寵物活動展期亦會於今晚（25日）10時結束。

記者昨傍晚到「形點」觀察，發現商場通道上仍有放置座椅、拍照道具、花盆等擺設，亦有不少市民參觀寵物主題展覽。有商場內臨時商店（Pop-up Store）的店員稱，暫未收到商場周六具體安排，料會跟隨周邊商舖做法，決定當日是否開店，若當日需提早收舖，將取出貨物、收銀設備等貴重物品並放置在貨倉。

醫局啓動重大事故控制中心

至於元朗站附近的博愛醫院，醫管局回覆稱，轄下公立醫院設有既定機制應對大型事故。據了解，醫管局總部會因應大型公眾活動啓動重大事故控制中心（MICC），並預留醫護人手趕返醫院；以燒傷個案為例，除急症室醫護，另要預留呼吸科及深切治療部等人手。消息人士稱，最擔心出現燒傷事故，屆時屯門醫院、瑪嘉烈醫院及威爾斯親王醫院3個燒傷中心會根據既定機制分流傷者。

至於設於元朗站底的巴士總站，九巴稱會密切留意當日交通情况，以作適切車務調動，並會與運輸署保持緊密聯絡，遇緊急情况會報警求助。

明報記者

（反修例風暴）

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