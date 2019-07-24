有份決定六四鎮壓 李鵬病逝 中共稱「果斷止動亂」 支聯：鄧李楊去世 盡快平反

支聯會昨晚發聲明，指當年主張或贊同武力鎮壓學運的「鄧（鄧小平）李（李鵬）楊（尚昆）集團」最後一人李鵬去世，中共應盡快公布六四真相，平反八九民運、追究屠城責任，以及還死難者公道，予死難者家屬及傷殘者道歉賠償。

北京病逝 終年90

本報記者向全國人大常委譚耀宗及前律政司長、基本法委員會前副主任梁愛詩致電及發短訊，詢問二人對李鵬死訊的回應，二人在截稿前未有回覆。港府昨日亦未有就李鵬死訊發稿。

李鵬病逝消息昨晨在內地不脛而走。下午約7時，新華社以中共中央委員會、全國人大常務委員會、國務院及全國政協聯合沉痛宣告的方式，通報了李鵬因病醫治無效，於7月22日晚11時11分在北京逝世。

鄧小平袁木訃告未提八九

官方在訃告中稱，李鵬是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。李鵬廣為人知的是對八九民運採取的強硬姿態，官方昨罕有提及他在六四的角色。去年，曾稱天安門廣場上「沒有發生任何的傷亡」的國務院前發言人袁木逝世，官方並未提及袁在1989年的表現；前領導人鄧小平1997年逝世時，官方在《告全黨全軍全國各族人民書》中也未具體提及鄧在1989年的作為。

李鵬訃告中，官方稱「1989年春夏之交的政治風波中，在以鄧小平同志為代表的老一輩無產階級革命家堅決支持下，李鵬同志旗幟鮮明，和中央政治局大多數同志一道，採取果斷措施制止動亂，平息反革命暴亂，穩定了國內局勢，在這場關係黨和國家前途命運的重大鬥爭中發揮了重要作用」。

訃告：退後堅決擁護胡習黨中央

1989年5月19日，李鵬在電視上發表措辭強硬的「5．19講話」，引發更多大學生不滿。5月20日，李鵬以總理身分簽署國務院令，決定自20日起在北京部分地區戒嚴。六四後，李鵬是以江澤民為核心的中共第三代領導層的二號人物。2003年3月，李鵬不再擔任全國人大常委會委員長職務。訃聞提及，李鵬從領導崗位退下來以後，堅決擁護和支持以胡錦濤為總書記的黨中央，堅決擁護和支持以習近平為核心的黨中央。中共黨內的「老人政治」一直遭詬病，但訃聞並不避諱李鵬「退而不休」。

李鵬是四川成都人，是革命烈士李碩勛獨子。訃告回顧李鵬一生，盛讚他創造性地貫徹黨中央「電力要先行」戰略，提出電力適度超前發展，推動中國在電站建設和電力生產、電網管理等方面取得長足進步，是中國電力工業的傑出領導人、核電事業的重要開創者。在內地，李鵬家族掌控中國電力行業，其長子、交通運輸部長李小鵬曾被稱為「亞洲電王」，女兒李小琳曾有「女電王」稱號。

何俊仁：中國民主停滯 李難辭其咎

本港支聯會表示，鄧小平雖是武力鎮壓最高決策人，但李鵬亦有不可推卸責任，而李鵬和當時保守派擁護鄧小平鎮壓民運，令中國在關鍵時刻錯過政治改革，其後走向更專制獨裁；之後，中國加速經濟開放，造成了今天官商勾結、金權政治，李鵬需負不可推卸責任。

支聯會主席何俊仁稱，李鵬於八九學運中，與元老王震、時任北京市長陳希同等「誤導」鄧小平，試圖離間時任總書記趙紫陽與鄧小平的關係以奪權，令學運被定性為「動亂」，引致其後戒嚴及鎮壓，事件更令中國民主進程停滯，「李鵬難辭其咎」。

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