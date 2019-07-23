【反修例風暴透視】暫緩不撤回 示威衝衝衝 威信不復回 警民打打打

一、認錯

6．12警民衝突後，林鄭月娥自當晚8時發表視頻講話後，再沒公開露面回應事件。對於警方當日所用武力、警員到急症室拘捕嫌疑人，警務處、政府將事件形容為「暴動」等負面消息，民情不斷發酵。民陣於6月13日乘勢宣布周日（6月16日）舉辦「黑色大遊行」，譴責警方「暴力鎮壓」、要求政府撤回修例及林鄭下台。同日下午，15名泛民議員冒着暴雨，由立法會步行至禮賓府，要求與林鄭對話，遭拒諸門外。

中央「收風人」：

警每開一槍，蔡英文民調升5點

據了解，中央有派「收風人」混入6月9日大遊行，甚至於金鐘警民衝突現場喬裝參加者，與示威年輕人溝通，並繞過中聯辦直接上報北京。有資深建制派人士引述京官稱，中央不因100萬人上街動搖，但不想看到流血，不願香港發生「六四事件」。一名北京收風人事後形容︰警方再每開一槍，台灣蔡英文民調再升5個百分點。其時，建制陣營始有人提出折衷方案，包括暫緩修例。

據了解，在立法會未能恢復二讀、出現激烈衝突後，中共政治局常委、國務院副總理兼中央港澳工作協調小組組長韓正南下深圳。6月14日，林鄭到深圳與韓正見面，港澳辦主任張曉明和中聯辦主任王志民亦在場。

多名建制派成員同日先後於不同渠道開腔。行政會議召集人陳智思接受港台訪問時表示政府要考慮重新解說、諮詢。行會成員湯家驊稱「個人不反對擱置修例」，另一成員林正財表示相信政府可考慮任何方案，包括暫緩修例。立法會前主席曾鈺成接受now新聞台專訪時，公開表示暫緩修例可以紓緩怨氣。除新民黨主席、行會成員葉劉淑儀堅持「不能屈服」外，不再有建制派出言再撐修例。

林鄭說暫緩 麥美娟爆粗

梁愛詩籲團結「支持災後重建」

6月15日，政府下午宣布暫緩修例。上午，林鄭月娥先於禮賓府與全國政協副主席董建華見面，之後分別與全體行會成員、立法會建制派議員會面。據了解，林鄭月娥席間向建制派議員致歉，形容提出修例如「撼頭埋牆」，部分建制派成員炮轟林太，稱「暫緩」或「撤回」令他們愧對支持者，更擔心影響今明兩年的區議會及立法會選舉選情。當中以工聯會麥美娟最激動，稱工聯會地區兄弟因撐修例，每日於街頭「被問候」，更以粗言穢語「問候」林太，林太被罵至落淚，麥美娟未有停火，更提早離席。

基本法委員會副主任梁愛詩同日亦向建制派發短訊，當中提到「我們大部分的年青人都不是我們的敵人」，讚揚他們有熱情，「覺得自己很偉大，保護香港的核心價值，是我們珍貴的資產」，但「被人利用，不聽法律和道理，盲目地以觀感作事實」。梁愛詩重申，政府出發點是好的，但「有時真理未必能戰勝邪惡」，「除了讓步沒有其他辦法」。梁愛詩並在短訊呼籲「這個時候要考慮的不是個人成敗得失，先顧全大局」，要團結「支持災後重建」。

下午3時，林鄭月娥於金鐘大衝突3日後首次見記者，開場白表示對過去一周有數以萬計市民上街，其後發生嚴重衝突，「感到難過和遺憾」。她一度哽咽，說擔心一旦草案恢復二讀會引發更激烈抗爭、造成更嚴重的受傷，故政府審時度勢，決定暫緩修例。為何不索性撤回？林太解釋，推動修例有兩個初心︰第一是處理台灣殺人案，第二是要修補法律缺陷，雖然第一點做不到，「但第二點仍站得住腳，不會撤回」。記者會期間，林鄭月娥7次被問及她或其團隊須否問責下台，又4次被追問會否就事件向港人致歉，她均未有正面回應，稱以做公僕為榮，仍有大量工作想為香港做。

「認錯」記者會 答問又碰釘

泛民批不夠真誠 建制說未見謙卑

一個原本是「認錯」的記者會，林鄭月娥在提問環節又碰釘，責備問超過兩個問題的記者︰「喝極你都要（問）第三條，不尊重遊戲規則。」面對尖銳提問，更略帶火氣︰「手法不好，我認呀，數天前我已說溝通不足，不知為何是無效的。」泛民事後批評她不夠「真誠」，有建制派亦說看不到「謙卑」。

暫緩決定未能平息民怨，反惹眾怒。同日下午，示威者梁凌杰於金鐘太古廣場外墮樓，送院不治。他穿著黃色雨衣的身影，成為反修例示威的「圖騰」。

二、6．16大遊行

6月16日早上，當逾百萬市民準備下午上街遊行之際，位於西環的中聯辦則急召人大代表、政協委員會面。中聯辦主任王志民會上提到暫緩修例有利於日後繼續修訂工作，有利紓緩社會矛盾，亦有利揭露反對勢力真實目的是反對政府；又稱修例原意正確，但有外國勢力不斷干預和抹黑。會上王志民更不點名批評個別建制派「爭曝光」，在林鄭宣布暫緩一事上「出風頭」。不少建制陣營中人對此議論紛紛，部分人估計批評是針對林鄭宣布暫緩修例前一天已「放軟口風」的行會召集人陳智思。

王志民批有建制派「爭曝光、出風頭」

正午過後，維園附近的天后、銅鑼灣已塞滿人潮，下午3時，「痛心疾首」與「撤回惡法」兩條黑白直幡帶領，遊行隊伍沿軒尼詩道往西，向政總進發，因人太多，人潮擠至駱克道、謝斐道及部分告士打道。沿途穿制服的警員遠較上次大遊行少，改以便衣警員協助遊行，減少警民衝突風險，人潮去到哪裏也沒遇攔阻。

「撤回惡法」、「林鄭下台」等口號響徹灣仔、金鐘。民陣提出五大訴求，包括撤回修例、追究警察開槍、不檢控示威者、撤銷「暴動」定性及林太問責下台。整日遊行歷時逾8小時，民陣稱近200萬人參與，屬本港有史以來人數最多遊行，警方則估計經原定遊行路線最高峰人數約33.8萬。

現身反應難料 林鄭出稿致歉被批無誠意

遊行人數再破紀錄，政府在遊行仍未結束、晚上8時29分便發新聞稿，不再使用「暫緩」，改說已「停止」修例工作。林鄭月娥以新聞稿向市民致歉，承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評並改進。但以出稿致歉之舉，被批評毫無誠意。政府中人事後說，不能預計群眾對特首現身的反應，故選擇先用新聞稿方式。

逾百萬人上街震撼政府內部，6月17日整天商討對策。晚上，警務處長盧偉聰在警察總部見記者，重新定義6．12，改稱當天的「暴動」說法，僅指一小部分人行為涉干犯暴動罪，「沒說整個事件是暴動」。

6月18日，承着盧偉聰就「暴動」放軟口風，林鄭月娥下午4時於政總見記者，50分鐘的記者會上，13次提及致歉或道歉字眼，形容自己「非常誠摯、非常嚴肅、很真誠」，但仍不肯說撤回修例，只說修例工作已於6月15日「即時停止」。她沒有如行會成員葉國謙所預料「身體語言上讓公眾感受歉意」，亦沒如外界估計「愧疚哭泣」。

盧偉聰和林鄭月娥的回應未能滿足示威者。年輕人透過互聯網號召的各區示威、不合作運動獲得民意支持，他們爭取五大訴求，包括撤回修例、撤回「暴動」定性、撤回所有抗爭者的控罪、追究警隊濫權、林鄭下台（其後改為「立即實行雙普選」），堅持繼續抗爭。6月21日和26日，示威者兩度圍堵灣仔警察總部，有人擲雞蛋、塗污外牆及警徽。

自此，拒絕「撤回」、備受民意追打的政府隱於人前，林鄭月娥於6月15日記者會後一直「深居簡出」，取消所有公開活動，僅於禮賓府會見各界。逢周二的行政會議，亦於6月18日和25日連續休會。

三、衝立會

7月1日，香港回歸紀念日，亦是民間每年遊行示威宣示對政府不滿的日子。面對政府近半月未有回應「五大訴求」，示威者決定於當日再把行動「升級」。為包圍七一升旗禮，示威者清晨佔據龍和道，並於早上7時與警方衝突，有示威者向警方投擲冒煙物體，警方用警棍擊打及施放胡椒噴霧。

警民於龍和道衝突，毗鄰的會展，正舉行香港回歸22年來首次啟動「雨天方案」的升旗禮︰林鄭月娥與嘉賓早上7時在大堂內，透過大屏幕觀看金紫荊廣場升旗儀式，外面示威者喊叫訴求，未能傳入會場。林太在酒會致辭提到修例，提出5點聽取民意的革新工作，包括會用更多時間會見不同政黨、透過不同渠道接觸年輕人聽心聲等。語音剛落，包圍立法會的年輕人決議再升級行動。

下午約1時，示威者以鐵枝及鐵籠車等撞擊立法會玻璃門，大批警員駐守立法會內，多名民主派立法會議員嘗試制止不果，並透過特首辦主任陳國基聯絡林鄭月娥，期望雙方會面以解燃眉之急，惟會面要求再一次被特首冷待。

傍晚6時30分，示威者衝破第一道防線，撞破玻璃門闖入大樓範圍。

晚上9時許，終於衝破第二道防線，數十人率先衝進大樓，原先在大堂駐守的警員不見蹤影，示威者塗污大樓牆壁，並闖入會議廳塗鴉、塗污區徽及破壞不少設施。會議廳內「死士」發表宣言，重申「五大訴求」。

晚上10時21分，警方發放影片表示將於短時間內採取驅散行動。

晚上11時，現場局勢緊張，既有年輕人以人鏈將物資傳到前線，亦有年輕人在立法會外高喊「一齊嚟、一齊走」，着示威者共同撤退。

約11時30分，大隊年輕人冒着被警察圍困及拘捕的風險，趕到會議廳硬將餘下4名「死士」抬走。有年輕女示威者說「個個都好驚」，但更擔心翌日「再不能看見他們（4名留守者）」，執意共同進退。至凌晨，警員於龍和道、龍匯道施放催淚彈，挺進立法會，其時已沒示威者留守。

凌晨4時，一夜未眠的林鄭月娥召開記者會，讚揚中午的遊行「和平理性」，亦譴責衝擊立法會的示威者，將兩者截然劃分。對於泛民議員約見被拒，林太稱研判現場情况後，認為到現場溝通對事件沒幫助。

四、升級再升級

對於示威者提出的訴求，林鄭月娥始終未正面回應。示威者不收貨、不退讓，抗議行動不但遍地開花，警民衝突更愈演愈烈。

7月7日，九龍遊行演變為旺角警民衝突；

7月9日，林鄭月娥重申政府修例工作「完全失敗」，並以「壽終正寢」形容修訂《逃犯條例》草案，但始終不願「撤回」。

7月 13 日，「光復上水」行動引發衝突；

7月 14日，沙田遊行後發生新城市廣場警民混戰，造成37人受傷。

其實，自6月9日開始，社會不同界別人士已發聲，呼籲政府撤回修例、成立獨立委員會調查近月的示威事件等。前經濟司布簡瓊、前政務司長陳方安生、前保安司黎慶寧等23前港英高官及社會人士聯署，呼籲林鄭撤回草案從長計議，並呼籲所有問責官員及行會成員向林太進諫，「如果力諫不得，我們呼籲你們辭職明志」。終審法院前首席法官李國能、一批回歸後的前高官、宗教界等一向較溫和社會人士都倡議成立獨立調查委員會。

政府中人：獨立調查焦點難免落在警方

如同「出賣」

政府中人解釋，政府已用盡空間，對示威者訴求已「退無可退」，即使委員會調查範圍是修例風波整件事，但最終焦點將無可避免落在警察濫用武力的指控，在事件中夾於政府和示威者之間的警隊，受盡磨心之苦，每次行動均「動輒得咎」，若政府成立獨立調查委員會，則如同「出賣」這班忠實執行政府、警務處指令的公僕；又認為現時投訴警察機制已能處理濫用武力投訴，毋須另闢途徑。

據本報了解，港府「災後重建」過程中，中央有派員來港「收風」，他們也關注平息局勢的方案，但明確表達「林太下台不是選項」；示威者五大訴求中較為引起中央興趣的，是李國能、前官員等背書支持的「獨立調查委員會」，示威者着重的，是調查警方應對修例示威使用的武力；中間派亦支持藉調查重整事件，包括示威者武力和警方、政府高層指令，以還前線警員清白。但對警方而言，調查無可避免會觸及警員、警官部分指示及行動，難保結果一出，會有翻版「朱經緯案」出現。

中央派員收風 對獨立調查「有興趣」

下步棋未定案 換官員可考慮

政府雖知難滿足示威者，只能繼續履行林鄭月娥7月1日提出的改革施政風格承諾，找機會與社會溝通和聆聽意見，並要官員如常工作，給予社會「政府正常運作」的感覺：如食衛局長陳肇始解說接種流感疫苗計劃、運房局長陳帆公布沙中線局部通車及紅磡站調查結果等；律政司長鄭若驊、財政司長陳茂波和商務及經濟發展局邱騰華則先後上京。但政府中人亦說，政府已沒有政治能量，稍為爭議的議題未必能如願推出，就「明日大嶼」，如何推進仍是未知數。

對於政府未有進一步行動「收拾殘局」，有傳統左派消息人士表示中央至今對如何走下一步棋未有定案，故不敢貿然行動，相信撤換部分官員亦會是考慮之列；另一消息人士說，相信11月的區選結果亦會影響日後中央對港政策，而目前仍在觀望事態發展。

部分建制派估計，暫緩修例恐怕令中央日後對港管治更趨強硬。有政商界核心人士稱據他了解，中央部分人認為反修例風波反映香港回歸22年，「去殖民化」仍未做好，引發大批年輕人上街，挑戰政權甚至中央。

政府對反修例示威訴求「不動如山」下，遍地開花式示威仍無止境，7月21日更上演包圍中聯辦，元朗更有「白衣人」空群而出暴打巿民，衝突的升級令各界憂慮。多於一名高官表示現時沒有任何辦法，如何突破每周示威的循環，政府、示威者、泛民、建制，甚至乎中央，此時此刻，都未能分解。

明報記者 李以莊 何曉勤 劉頌陽

（系列暫告一段落）

（反修例風暴）