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周前聞青年擬元朗撬山墳 鄉紳憤怒 有人勸說傳言或假 未阻白衣襲擊

【明報專訊】前日港島反修例遊行後的晚上，元朗西鐵站一帶出現暴力襲擊，綜合本報採訪、其他傳媒直播和網上片段，市民受襲斷斷續續逾3小時，網傳由鄉事中人召集的「白衣男」兩度進入元朗站襲擊市民，有傷者指白衣人手持削尖木棍、竹枝、鐵通、藤條等作武器，「明顯向深色衫人襲擊」，街坊未能倖免，車內有市民縱使跪地哀求，亦遭兇徒揮拳擊倒，有乘客逃往廁所躲避，有人開傘抵擋，亦有人開消防喉當「水炮」還擊，車站、車廂多處染血，襲擊期間未見警方在場，只聽到無辜市民的哀號。

白衣人斷續施襲3小時

有元朗地區人士向本報透露，事件始於約一周前，當時有人聽到手機及網上傳言稱有黑衣示威者打算入元朗「搞事」、「撬山墳」，有鄉紳表現憤怒，但有地區人士勸喻鄉紳，說流言未必真確，游說村民勿做過激行動，料不到前晚發生白衣人追打市民。該地區人士稱不認識施襲者，認為村民一般只守在村口，料不到這批惡漢走到西鐵站打人。

街頭追打 再移師車站

警方前晚10時45分接獲首宗報案，指元朗站內有打鬥，但有網上片段顯示，10時前已有大批白衣人在元朗站附近的「雞地」聚集，有傷者稱，站內打鬥前1小時已在雞地附近被圍毆。

元朗站內約10時40分發生第一輪襲擊，從傳媒直播片段所見，當時站內多達逾200人，有白衣人手持「保衛元朗 保衛家園」的牌子，持長棍、藤條等作武器。元朗居民馮先生稱，前晚從家中前往元朗站掩護年輕人，約11時許到達，見到至少20名白衣人襲擊市民，有白衣人手持削尖木棍，他上前喝止時，被人用縮骨傘從「左眼角一直車下去」，眼鏡飛脫，其太太抱着他，「（兇徒）看到太太在我和他之間，就收了手」。他認為兇徒「明顯向深色衫人襲擊」，但不影響自己日後繼續表達意見，近日出入會小心點。

遇襲者：有人持削尖木棍

「立場新聞」一名女記者在車站做直播期間被毆，綜合多間傳媒直播和網上片段，先是一名穿粉紅色上衣的中年漢追打她，她至少4度被藤條打背，其直播片段更顯示她一度被圍毆倒地，有人高呼「不要打記者」；同一時間，女記者附近一名女士抱着身旁的黑衣同伴作保護，有白衣人以板塊狀物件打向該女士的頭，其後女士倒地，其黑衣友人則被至少5人圍毆。

白衣人從入閘機外追打市民至閘機內和月台，甚至車廂，民主黨立法會議員林卓廷亦被打傷。有目擊者憶述，約11時15分，數十白衣人向元朗站G2出口天橋逃去；警方支援隊伍約11時20分從G1出口入站，在場市民不滿警方來得太遲，起哄質問，約11時45分警方從J出口離開，留下大批受襲市民。

警方離開 再衝車站行兇

警方離開後，從傳媒直播片段所見，白衣人隨即在J出口地面再與市民衝突。傷者黃先生憶述，當時雙方互擲物件，市民退回元朗站內。港鐵11時55分關閉元朗站，黃稱關閘約10分鐘後，白衣人撬開J出口鐵閘衝入站內再施襲，他被棍扑頭，左邊頭腫起。他說整個過程歷時近1小時，過程中未見警察。

《有線新聞》直播時報道，昨凌晨零時許，記者與穿黑衣的示威者從朗屏站走至南邊圍一帶時，前後遭白衣人持棍夾擊，跑至村口時，白衣人就走入村，其後村內逾百白衣人聚集，部分持水喉通等，在外佈防的警方約凌晨3時半入村，帶走一名男子，其他白衣人則散去，約4時35分警方亦離開該村。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕事件重組 白衣人 元朗襲擊

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