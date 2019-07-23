公共醫生協會：對警未履行職責失望

促秉公執法 將「暴徒」繩之於法

香港公共醫療醫生協會促請警方秉公執法，盡快將「暴徒」繩之於法，還市民大眾一個交代。協會又呼籲政府官員真誠聆聽市民訴求，重新向市民顯示負責任政府應有的表現，以及加強保護市民人身安全。

另外，中大醫學院內外全科醫學士2020、2021及2022班學生發起不合作運動聯署，呼籲醫科生加入包括罷課在內的行動，或在課堂內外以不同形式表達訴求，直至警方和政府就前晚暴力事件和港人訴求合理交代。聯署聲明表示，警方前晚在上環以催淚彈等武器驅散示威者，同晚有一批手持武器的白衣人襲擊元朗站市民，惟警方作為執法機構，遲遲未到場保護市民和拘捕違法者，造成公眾恐慌，應就失職向市民交代。

中大醫科生不合作運動 戴頭盔上課

中大醫學院發言人表示，尊重學生的選擇及表達意見的自由，希望學生不論在任何情况下，注意安全，好好保護和照顧自己。

（反修例風暴）