要聞
下一篇 上一篇

公共醫生協會：對警未履行職責失望

【明報專訊】香港公共醫療醫生協會昨發聲明，強烈譴責前晚元朗白衣人「無差別地襲擊市民」，又表示對警方未履行職責、未能維持社會秩序，及沒能力保護市民和及時拘捕「有組織暴徒」極度失望。此外，香港中文大學醫科生昨發起不合作運動，有學生戴頭盔上課，促政府及警方就近日暴力事件交代。

促秉公執法 將「暴徒」繩之於法

香港公共醫療醫生協會促請警方秉公執法，盡快將「暴徒」繩之於法，還市民大眾一個交代。協會又呼籲政府官員真誠聆聽市民訴求，重新向市民顯示負責任政府應有的表現，以及加強保護市民人身安全。

另外，中大醫學院內外全科醫學士2020、2021及2022班學生發起不合作運動聯署，呼籲醫科生加入包括罷課在內的行動，或在課堂內外以不同形式表達訴求，直至警方和政府就前晚暴力事件和港人訴求合理交代。聯署聲明表示，警方前晚在上環以催淚彈等武器驅散示威者，同晚有一批手持武器的白衣人襲擊元朗站市民，惟警方作為執法機構，遲遲未到場保護市民和拘捕違法者，造成公眾恐慌，應就失職向市民交代。

中大醫科生不合作運動 戴頭盔上課

中大醫學院發言人表示，尊重學生的選擇及表達意見的自由，希望學生不論在任何情况下，注意安全，好好保護和照顧自己。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

元朗襲擊拘6人 警被質疑放白衣 報案35分鐘才支援 盧偉聰否認「警黑合謀」
元朗襲擊拘6人 警被質疑放白衣 報案35分鐘才支援 盧偉聰否認「警黑合謀」
車站被打求助無門 市民痛哭互助自保 「對政府完全死心」
車站被打求助無門 市民痛哭互助自保 「對政府完全死心」
疑指揮官拍白衣幫膊頭 稱「心領」
疑指揮官拍白衣幫膊頭 稱「心領」
何君堯否認策劃 認早知白衣行動 「點會割席？」 稱任何人犯法都可原諒
何君堯否認策劃 認早知白衣行動 「點會割席？」 稱任何人犯法都可原諒
區議員：鄉事中人兩周前醞釀 鄉局譴責暴力
區議員：鄉事中人兩周前醞釀 鄉局譴責暴力
律師會收投訴：嚴肅看待
律師會收投訴：嚴肅看待
何君堯辦事處遭破壞
何君堯辦事處遭破壞
否認助施襲 王威信：勸架捱棍骨折
否認助施襲 王威信：勸架捱棍骨折
先轟損國徽 稱事涉一國兩制「至為重要」 林鄭強烈譴責元朗襲擊 沒提「暴徒」
先轟損國徽 稱事涉一國兩制「至為重要」 林鄭強烈譴責元朗襲擊 沒提「暴徒」
罕有班子盡出 記者促「講人話」
罕有班子盡出 記者促「講人話」
中聯辦連夜換新國徽 王志民：最堅決強烈譴責
中聯辦連夜換新國徽 王志民：最堅決強烈譴責
泛民批警淪「黑社會家奴」 建制轟損國徽「港獨」
泛民批警淪「黑社會家奴」 建制轟損國徽「港獨」
警上環開槍清場 14人送院
警上環開槍清場 14人送院
網傳帶刀再襲擊 元朗鬧市變死城 商舖下午紛落閘 街坊：如日本侵華
網傳帶刀再襲擊 元朗鬧市變死城 商舖下午紛落閘 街坊：如日本侵華
4名記者遭拳打藤抽 「立場」女記肩縫4針
4名記者遭拳打藤抽 「立場」女記肩縫4針
經濟日報700人聯署轟 石鏡泉撤藤條教仔論
經濟日報700人聯署轟 石鏡泉撤藤條教仔論
亂棍毆藤條抽 傷者頭爆手瘀背爛 45人送急症 15留醫1危殆
亂棍毆藤條抽 傷者頭爆手瘀背爛 45人送急症 15留醫1危殆
灰衣廚師收工被打 白衣人邊打邊喊：著黑衫吖嗱
灰衣廚師收工被打 白衣人邊打邊喊：著黑衫吖嗱
醫局澄清無孕婦送院 白裙女子倒地 哭說與男友被圍打失散
醫局澄清無孕婦送院 白裙女子倒地 哭說與男友被圍打失散
周前聞青年擬元朗撬山墳 鄉紳憤怒 有人勸說傳言或假 未阻白衣襲擊
周前聞青年擬元朗撬山墳 鄉紳憤怒 有人勸說傳言或假 未阻白衣襲擊
指示乘客落車捱轟 港鐵：緊急掣按動無法駛離
指示乘客落車捱轟 港鐵：緊急掣按動無法駛離
泛民元朗警署抗議縱容黑幫 區議員：向之求救 警車即開走
泛民元朗警署抗議縱容黑幫 區議員：向之求救 警車即開走
不滿「警黑合作」 餐廳關香港業務
不滿「警黑合作」 餐廳關香港業務
【反修例風暴透視】暫緩不撤回 示威衝衝衝 威信不復回 警民打打打
【反修例風暴透視】暫緩不撤回 示威衝衝衝 威信不復回 警民打打打