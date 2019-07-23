醫局澄清無孕婦送院 白裙女子倒地 哭說與男友被圍打失散

昨日流傳白裙女子被打傷後倒卧元朗西鐵站、被救護人員治理的影片和照片，網上流傳片中女子是孕婦，其後更流產。醫管局昨澄清，在元朗西鐵站衝突中，公立醫院急症室未接收過任何孕婦或流產個案。

後腦位置被打送院

元朗居民、「90後」紀律部隊成員Jimmy（化名），前晚約11時到元朗西鐵站時，在G出口附近看見該名白裙女子平躺在地，她無提及自己是孕婦；Jimmy的女友懂急救，即場為她檢查，發現無大礙。Jimmy女友憶述，女傷者情緒激動落淚，說後腦位置被打傷，又稱男朋友同樣被圍打，兩人失散了。Jimmy女友陪傷者至約20分鐘後救護車到場，救護員抬傷者上擔架牀。

博愛醫院昨凌晨有女傷者身穿與上述女傷者類似款式的白裙，該傷者趙小姐說，前晚約11時與友人行經元朗站時，友人發現有女記者被打，欲幫忙解圍時遭殃，她下意識攬着友人保護他，其間一度被打前額和後腦，之後一度暈倒，清醒後被送院。她昨凌晨等候照X光時，站起來走路仍會頭暈。

她說該批白衣人已「紅了眼，見人就打」， 不關乎穿什麼顏色衣服，她稱自己只是經過，形容是無妄之災。

（反修例風暴）