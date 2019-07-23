灰衣廚師收工被打 白衣人邊打邊喊：著黑衫吖嗱

約20人圍毆 至少30處棍狀瘀傷

23歲廚師蘇先生前晚約9時45分下班，在YOHO MALL對開攸田東路見到大批白衣人，便說：「嘩！乜真係有白衫？」白衣人聞言湧向他，他一度被約20人圍毆。他說白衣人持棍、行山杖、藤條等，邊打邊說「搞亂香港」、「著黑衫吖嗱」。穿灰衣、廚房安全鞋的他解釋自己剛下班，白衣人沒理會。蘇說被圍毆約5分鐘後才逃出，但被一二人繼續追打，他跌倒在地，白衣人再打幾棍，向他潑水和酒精味液體後才散去。

「個個兇神惡煞，你打我又打，四方八面都有人打。」蘇先生雙手、背部及肩膀至少有30處棍狀瘀傷；手背有輕微刮傷；雙腳腳跟腫起；額頭亦有腫塊。他說至少捱了幾十棍，現無論如何躺卧都痛楚難當，走路亦會痛。

蘇說以後會避開事發現場，因有心理陰影，怕再遇白衣人。他說前晚經歷「好恐怖」，「你（白衣者）想表達咩？咁打人無意思！」被問到如何防範同樣情况，他語帶激動地說：「唔係我責任！點解要我負責？警察應該要搞掂。」

兩度喝止行兇 反成襲擊目標

另一傷者M先生（化名），遇襲後背部滿是長條狀傷痕、左手傷痕纍纍，他稱前晚穿了灰色上衣，並帶淺色衣服到元朗站供人替換。他去到近YOHO MALL出口，見白衣人不斷挑釁，M說有些白衣人沒戴口罩，「完全肆無忌憚」。

其後一名白衣女子在M面前跌倒，白衣人欲繼續打，他立即喝止，其後他再見有女記者跌倒後被打，再出聲阻止，結果自己成為目標，開始被一個人打，之後20至30人追着打，「由西鐵站比較空曠地方，一路追着我打頭，我一直（用手）擋着頭」，最後成功衝走時，衣服已爛掉。

M先生說報警時電話不通，質疑警員和港鐵職員去了哪裏，「（港鐵）職員是否也可以報警，打不到999，這樣大的機構是否有其他渠道報警？」他表示或會投訴或民事控告港鐵。

（反修例風暴）