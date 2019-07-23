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亂棍毆藤條抽 傷者頭爆手瘀背爛 45人送急症 15留醫1危殆

【明報專訊】元朗白衣人前晚在西鐵站及附近街頭四出襲擊市民，45人送急症室治療，至昨午仍有15人留醫，當中1人危殆、2人嚴重。本報記者接觸到12名傷者或其親友了解傷勢，至少3人在西鐵站內外被打至背部傷痕纍纍，更有3人頭部受傷，有人一度昏迷，有人頭頂及後腦分別有6厘米及3厘米傷口，曾流血不止。

有人傷口有玻璃 差1厘米插眼

根據醫院消息，傷者主要是面部及頭部受傷，多數是瘀傷及刮傷，部分人傷口有玻璃等異物，接近眼睛位置，「如玻璃插上1厘米就插傷眼球」；亦有人眼腫至無法睜開。

此外，有屯門醫院醫護表示，前晚部分同事自願加班2至3小時協助處理傷者，又稱醫院內人心惶惶，擔心醫院會受到白衣人無差別襲擊波及。

醫護稱警試圖自行接觸傷者

被勸阻離開

另有醫護透露，昨凌晨約4、5時，有兩名警員進入屯門醫院一病房，向護士查詢元朗傷者病牀位置，並試圖自行接觸面部受傷的病人，最終被醫護勸阻及離開。

居於新界西的香港眾志成員阿源是傷者之一，他穿黑衣參與反修例遊行後，於元朗站外被10多名白衣人以木棍及藤條毆打，頭頂及後腦分別有6厘米及3厘米傷口，送院期間流血不止，共需縫9針。其背部及手臂等有15條疑似藤條傷痕，至昨日仍紅腫及瘀青。

眾志成員頭頂後腦留6厘米及3厘米傷口

阿源向本報記者表示，昨日凌晨約零時到達元朗站，突然被白衣人追打，持續1至2分鐘，施襲者沒說任何話。他起初用手擋，一度被打至倒地，雙手抱頭往元朗市中心方向逃走，登上義載車離開。他說當時沒有報警，僅致電杏林覺醒醫療支援熱線，經檢查傷口後被建議前往急症室。

他形容前晚情况驚險，現場猶如陷入無政府狀態，「市民不能再指望政府帶來公義，必須有保護自己的能力」。他說初步顯示沒有內傷，傷口昨日仍然痛楚。

白衣人左右夾擊 林卓廷縫18針

民主黨立法會議員林卓廷前晚在元朗站港鐵車廂被毆打，他昨表示被打至「嘴唇穿」、內外共縫18針，右手因擋棍受傷，右手手指有輕微骨裂。他憶述，當時白衣人似乎認得他，故意從左右兩邊夾擊，慶幸「執番條命仔」，他強烈譴責警方「袖手旁觀，縱容暴徒惡行」。

醫院管理局表示共接收了45名傷者；政府新聞處表示，截至昨午5時，仍有15人留醫屯門醫院，當中1人危殆、3人嚴重及11人穩定，全部為男性。據悉，有兩名嚴重傷者被打至頭破血流，其中一人一度昏迷。

此外，現場其中一名白衣人，被稱為「飛天南」的57歲男子，昨約凌晨零時倒地，救護員為他施以心外壓急救。消息稱，他曾兩度跳止心跳，情况一度危殆，因其中一條心血管閉塞而要「通波仔」，昨日在屯門醫院深切治療部留醫。他昨日已蘇醒，並稱自己因被打而暈倒，但暫時臨牀上未見他被打證據。除了無表面傷痕，驗血顯示其肌肉酵素亦沒異常。據悉，他本身患冠心病，2010年曾接受心導管檢查，發現冠心病，當時情况不用「通波仔」，只需服藥，但他其後沒再覆診。

明報記者

（反修例風暴）

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