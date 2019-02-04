經濟日報700人聯署轟 石鏡泉撤藤條教仔論

稱事前不知情 為言論道歉

石鏡泉上周六向集會者稱要保衛自己，「需學習元朗鄉親，學習深水埗的街坊……如果有蒙面人、黑衣人來到，要叫『唔好來！No！』，因他們有好多武器，有遮，我們又不能用棍，屋企有冇藤條啊？拿藤條出來，搵條長少少，打仔！」他又說，若無藤條，要去五金舖買三呎的軟膠通，「用來教仔！」

經濟日報集團旗下刊物編採人員昨午發聯署聲明，逾700人聯署。聲明稱石鏡泉言論一出，翌日元朗即出現大批白衫惡漢追打及圍毆無辜市民，與石的言論不謀而合；又稱上周元朗已發生連儂牆遭破壞、社區放映會遭包圍攻擊等事件，石仍在台上「多謝涉嫌有份『吹雞』參與的元朗鄉親」，指這與新聞人褒善貶惡、維持社會公義的天職相違背。

石鏡泉昨晚發道歉聲明，撤回之前的藤條與軟膠通言論，又對言論引起不安，向社會、同事作出最真誠道歉，又稱是以個人名義而非《經濟日報》身分參加集會。

（反修例風暴）