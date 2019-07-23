4名記者遭拳打藤抽 「立場」女記肩縫4針

《立場新聞》何姓女記者前晚近11時，在元朗站直播白衣人圍毆市民時，被至少3名白衣人襲擊，何表明記者身分，仍遭拳打腳踢，其後由公司管理層陪同到醫院。何昨凌晨在個人facebook發文指自己雙手輕傷，右肩需縫4針，背有10厘米長傷痕。她留院觀察一晚後昨日出院。何遇襲時，市民陳小姐亦在站內，其夫為保護記者而被棍等硬物擊中臉和背，需送院治理。

now攝影師遭圍毆 攝影機粉碎

遇襲now新聞台李姓攝影師受訪稱，前晚約11時到達元朗站，目堵大批白衣人追打市民，場面「恐怖」。李在拍攝一名男子被圍毆時，被白衣人包圍及遮擋鏡頭，他表明記者身分，對方說︰「不能影﹗」他其後被推撞及用藤條抽打。他稱被一男子搶去攝影機，多次摔向地下後扔出街外，攝影機「粉碎」，他只拾回記憶卡，其手受輕傷，到醫院治理後出院。now新聞台稱已就事件報警，並強烈譴責襲擊行為。

《蘋果日報》昨晚表示，有兩名突發記者前晚在元朗站採訪期間被白衣人以鐵枝等硬物攻擊受輕傷，毋須送院，繼續採訪。

4新聞團體強烈譴責 促警拉人

香港記者協會、香港攝影記者協會、獨立評論人協會昨凌晨發表聯合聲明，強烈譴責有人在元朗站毆打記者的暴行，呼籲警方保護市民及記者。聲明稱，向記者施襲的行為嚴重損害新聞自由及公眾知情權，要求警方立即拘捕施襲者。香港新聞行政人員協會昨凌晨亦發聲明强烈譴責事件，呼籲警方嚴正追究並保障記者採訪安全，又指襲擊或恐嚇記者嚴重威脅新聞言論自由，呼籲各界尊重記者採訪工作。

（反修例風暴）