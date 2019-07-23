網傳帶刀再襲擊 元朗鬧市變死城 商舖下午紛落閘 街坊：如日本侵華

酒樓晚宴取消 康體設施早關

昨午約4時，元朗市中心已變得猶如「死城」，平日車水馬龍的元朗大馬路（即青山公路元朗段），兩旁商店幾乎全部落閘，行人路人流稀疏，車路亦異常暢通。生果店東主歐先生向記者稱，為免混亂，昨午提早關門休息，料生意額損失一半。鳳琴街一間酒樓昨午仍然營業，惟門可羅雀，負責人稱「好恐怖，好似日本侵華，一個人都冇」，原來預約的數席晚宴亦告取消，估計生意額損失約四成。

康文署昨亦發稿稱，因公眾安全考慮，昨晚7時提早關閉元朗大球場、元朗游泳池及朗屏體育館等設施。至於同樣流傳再有人施襲的屯門區，昨午起市面店舖普遍暫停營業，一片死寂。

元朗形點及屯門V City兩商場所屬的新地稱，按照地契，兩商場均設24小時通道開放予所有人使用，無法關閉，個別商舖則自行決定關門。

速遞外賣食物的Deliveroo表示，昨早起先後暫停元朗、天水圍、屯門及荃灣的外賣速遞服務；兩間分別位於屯門V City及元朗形點的一田超市，昨午1時半休業，員工提早下班；周大福珠寶集團在新界西的8間分店昨午2時亦提早關門，全線分店則於昨晚8時半關門，集團發言人表示，經部門主管批准，居於受影響地區的員工可彈性提早下班。商店「落閘潮」亦蔓延至曾爆發警民混戰的沙田新城市廣場，其中MCL旗下戲院Movie Town昨晚8時半提早關門。

落閘潮蔓延屯門沙田 周大福8店早休

另外，主要地產代理行亦因應元朗襲擊事件作應變，安排部分元朗及屯門分行提早關門，其中中原地產有22間分行於昨午起關門，部分前線員工調配至一手項目當值，後勤員工則按個人安全考慮提早下班。美聯物業亦表示以同事安全為首要考慮，後勤員工可因應個人需要提早下班，據悉約有11間分行提早關門。另外，利嘉閣及香港置業亦公布，受影響區域有部分分行於昨午暫停營業

香港零售管理協會主席謝邱安儀稱，不僅是元朗襲擊事件，各區連串大型示威活動已令多區商戶選擇提早關門，直接影響零售生意，期望政府盡早和平解決社會矛盾，回復社會安定生活，協助零售業渡過艱難時刻。她又認為，旅客本來視香港為安全的「購物天堂」，惟近期政治事件令香港國際形象受損，預料未來訪港旅客人數會下跌，間接影響零售業。

香港零售管理協會在本月16日曾發新聞稿稱，若大型遊行活動持續，協會修訂全年整體銷售額的預測為雙位數負增長。謝太昨說，協會暫不會單因元朗襲擊事件而進一步調整全年銷售額預測。

明報記者

（反修例風暴）