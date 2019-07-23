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泛民批警淪「黑社會家奴」 建制轟損國徽「港獨」

【明報專訊】民主派、建制派昨分別就前晚事件發表聯署聲明，建制派議員先批評示威者前晚塗污中聯辦大樓外的國徽等行為，以較少篇幅要求警方就元朗襲擊事件採取嚴厲行動。民主派則斥責警方在元朗縱容黑社會持械毆打平民達數小時，「儼如黑社會家奴」，多名民主派議員稱前晚曾報警，惟分別獲回覆警方成立指揮隊，或是未能接通「999」。

林卓廷西鐵車上遭打傷 縫18針

前晚在元朗站列車上遭打傷的民主黨林卓廷，面部縫了18針。他質疑警方部署是蓄意縱容黑社會持械攻擊市民，並引述「公職人員行為失當」案例，指英國曾有警員無視街頭毆鬥，最終有男子遇襲身亡，警員被裁定失當罪成。他說會聯同其他「苦主」追究有關警員刑事及民事責任。

公民黨陳淑莊稱，前晚曾致電元朗警署，一名沙展稱已在元朗站附近設指揮中心，有警員在工作；惟後期情况愈見嚴重，亦未見警方前往車站。民主黨黃碧雲前晚曾四度致電999惟均未能接通，她呼籲所有未能成功致電的市民往投訴警察課和監警會投訴。街工梁耀忠質疑政府長期「龜縮」，官員不出席場合，「《施政報告》有什麼意思？都不能挽回市民信心，如何繼續施政？」

建制派聲明則形容前晚西環的示威者為「激進暴力分子」，斥圍堵衝擊中聯辦、擲黑色顏料塗污國徽、叫囂成立臨時立法會等「港獨」行為，「嚴重違反國家憲法、侮辱國家和冒犯全國人民」，支持警方制止「極端違法行為」。聲明亦強烈譴責元朗事件，指事態非常嚴重，防止這類「極端違法傷人暴行」；但建制派同時指近日「違法暴力分子」借示威遊行，多區出擊，挑起暴力衝突、擾亂社區安寧，令警力部署受到極大牽制，「強烈要求停止所有鼓吹縱容違法暴力的行為」。

工聯會黃國健就元朗襲擊事件稱，反對以暴易暴，然而「凡是有果，必然有因」，稱近日每次遊行後都有暴力衝擊事件，社會許多人有「爆炸性情緒」，奉勸各種政治力量勿再火上添油。

（反修例風暴）

相關字詞﹕公職人員行為失當 公民黨 工聯會 中聯辦 建制派 民主派 施政報告 民主黨 立法會

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