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中聯辦連夜換新國徽 王志民：最堅決強烈譴責

【明報專訊】前日反修例遊行後有人到中聯辦門外示威，擲油漆彈弄污國徽，又在外牆塗鴉。中聯辦主任王志民昨午見記者，說中聯辦予以最堅決強烈譴責，又指香港這段時間發生的激烈示威抗爭完全超出和平示威範疇，是公然挑戰法治。

王志民說，少數「不法暴徒」向國徽投雞蛋、墨水、油漆彈等， 堅信香港政府、警方及司法機構一定會依法嚴懲追究到底。他又說，從前天起收到很多信息，感受到對中聯辦的關心。中聯辦連夜更換了新的國徽，「在今天，太陽依然冉冉升起的豔陽天，尊嚴的國徽依然高高懸掛在中聯辦大樓」。

他又說，中聯辦也收到很多信息，表達了擔憂和憤慨，自己不會辜負期盼，一如既往堅定履行中央政府賦予中聯辦的各種職責，又向在這段時間關心中聯辦的市民致謝。

內地官媒批觸碰一國兩制底線

王志民會面傳媒歷時約8分鐘，發言後他鞠了一次躬，便轉身離去。有記者問到他是否還支持特首、林鄭月娥是否需要下台，他一概沒有回應。

昨日王見傳媒前，中聯辦門外有10多名軍裝警察駐守，外牆上的污迹亦已清理得七七八八，部分塗鴉被覆蓋。記者所見，現場約有20人在場整理，有人把鐵閘推開移開盆栽，之後有女工洗地及洗刷旗杆。王志民見傳媒後，人員重新放好鐵閘及盆栽。

《人民日報》、《環球時報》及新華網等多個內地官媒，昨均發表評論譴責針對示威者針對中聯辦的行為是「公然挑戰中央政府權威」、「踐踏香港法治」，已「觸碰一國兩制原則的底線」，強調不能容忍這些行徑。

（反修例風暴）

相關字詞﹕王志民 國徽 中聯辦

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