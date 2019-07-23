罕有班子盡出 記者促「講人話」

行會見記者 劉業強沒現身

有在場記者質疑，七一立法會衝擊事件後，林鄭翌日凌晨4時便召開記者會，惟前晚元朗襲擊事件卻至昨午、即相隔逾半天才見記者。她說，從前日下午起一直與部分司局長監察情况發展，昨日從警務處長口中知道前天發生什麼事，掌握更多事實後，包括元朗事件中接報時間、人員調配安排等資料，才可回應記者提問。

有記者質問林鄭元朗襲擊事件是否「官、警、黑合演大龍鳳」，又促她「講人話」，林鄭重申政府不容忍暴力。政府新聞處其後公布的答問內容紀錄，未見「講人話」字句。她只逗留31分鐘便轉身離開，無理會記者追問。

另外，行政會議7名非官守成員昨緊接林鄭見傳媒。元朗施襲者被質疑涉及鄉村勢力，身兼行會成員的鄉議局主席劉業強昨未有現身；另一行會成員葉劉淑儀解釋，劉業強不在香港，但也對元朗事件感擔心和傷心。

（反修例風暴）