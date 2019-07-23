先轟損國徽 稱事涉一國兩制「至為重要」 林鄭強烈譴責元朗襲擊 沒提「暴徒」

總商會籲撤修例獨立調查 促官員問責

另外，香港總商會昨發表聲明，首次呼籲政府正式「撤回」修訂《逃犯條例》。總商會形容，社會現時撕裂內訌，市民相互對立，為恢復社會安寧和解決問題根源，在修例事件上表現不稱職的政府官員「必須問責」；政府須立刻成立獨立調查委員會，審視連串事件，查找社會緊張關係的根源和事態不斷升級的緣由；以及立即擴大不同層面的公眾諮詢範圍，並在政策制定過程中包容公眾意見，以化解社會矛盾。

元朗襲擊事件中，警方處理手法備受質疑，對於有聲音質疑警方、甚至政府與黑社會「合謀」，林鄭月娥回應稱，指控政府、她本人或警方有勾結一些暴力分子，是完全沒有根據，「相信這是希望弱化今日特區政府，令到我們難以管治下去」。

否認勾結黑幫 稱指控只為挫管治

與林鄭一同會見傳媒的警務處長盧偉聰反駁，完全不同意警方與元朗施襲者有關係的說法，強調警方「與所有違法人士都是對立」，與黑社會更是「勢不兩立」，稱一定不可以污衊警隊與施暴者是有關係。他形容相關指控是出於對警隊沒有信心，他希望市民對警隊有信心，「我們亦會做出來讓大家看到，我們是會追究到底」。

林鄭昨先在開場白強烈譴責部分激進示威者惡意包圍中聯辦，污損國徽，「公然挑戰國家主權，觸碰一國兩制底線，而且傷害民族感情，令全城憤慨，特區政府必定會嚴肅跟進、依法追究」。她接着才說，元朗亦發生令人震驚的暴力行為，「政府亦一定會全力調查跟進、依法追究，我在此亦予以強烈譴責」。

林鄭其後被問及先談中聯辦國徽受損才回應元朗市民受傷，是否塗鴉國徽重要過市民人身安全。她說希望大家不要就次序問題有那麼大的焦慮，形容「香港市民日常生活受到保障是很重要，但我相信每一位市民都會認同，香港能夠繼續成功落實一國兩制也是非常重要，甚至可以說是至為重要」。

尹兆堅：警執法雙重標準 縱大黑幫膽

行政會議7名非官守成員緊接林太會見傳媒，召集人陳智思承認，這個多月來有很多事發生，令市民對警隊的信心動搖，他認為警隊一定要以行動，讓市民看到警方是有逮捕涉案人物的能力，亦讓市民看到警隊是中立。

民主黨副主席尹兆堅批評，林鄭月娥是元朗暴力事件的始作俑者，因她沒處理社會怨懟的緣由，引發多次警民衝突，而警方多次部署失當，加上執法時抱雙重標準，令市民對警隊失去信心，他形容黑社會的膽量是被政府「縱大」。他強調林太除撤回《逃犯條例》修例外，亦應成立獨立調查委員會，並要求警方認真執法，防止事件升級。

明報記者

（反修例風暴）