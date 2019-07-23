否認助施襲 王威信：勸架捱棍骨折

稱舉雙手勸勿襲擊 非拉閘

王威信表示，昨晚收到居民來電表達對白衣人聚集的擔憂後，晚上10時半至11時到場元朗西鐵站一帶，並數度勸白衣人停止襲擊。至約凌晨零時30分，一度離開元朗站的白衣人欲再入站，王威信稱當時他站在最前，亦即白衣人及站內市民之間，舉起雙手面向白衣者勸道「不要再打」，「（估計）就是這樣我被拍下來，說我幫忙拉閘」。

白衣人拉起鐵閘再闖入站內追打市民，王稱跟隨人群跑至YOHO MALL通道，當時見到6、7個白衣人將一名市民打至血流披面，他稱上前用手臂擋棍，並一邊大叫「好危險！會搞出人命！」白衣人沒理會，更轉向圍毆他，其後有市民帶他上救護車。王威信後被證實右手肘骨折，腰間、大腿等亦有至少4處棍狀物造成的瘀傷，他引述醫生說手術後因患處釘上鋼板，右手可能以後無法伸直，「希望這情况不會發生」。

對於網上有消息指稱他助白衣人拉閘，王威信說感到非常失落，「那是完全失實的批評」。他形容昨晚經歷「畢生難忘」，因從沒被如此打過；又形容白衣人神情兇狠，像有好大仇恨，「（我）明白他們（白衣者）要保衛家園，但不應該用這個方法」。

另外，元朗區議會主席沈豪傑說，正約見警方要求了解周日晚發生的暴力事件，不排除會召開區議會特別會議討論。

（反修例風暴）