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律師會收投訴：嚴肅看待

【明報專訊】立法會議員何君堯多番自稱與元朗襲擊無關，昨有市民聯署譴責及去信香港律師會投訴，民主派會議召集人毛孟靜表示，立法會10月復會後會以任何方法處理，包括提出《權力及特權法》調查。律師會已確認收到投訴。

公民黨余若薇昨去信律師會執業操守組，表示有酷似何君堯的人，答謝懷疑與毆打市民、記者相關的人，令人懷疑何君堯與事件有關，涉違反《律師執業規則》，即「不得作出任何危及或損害或相當可能危及或損害……他的個人名譽或律師專業的名譽」。律師會會長彭韻僖表示，律師會嚴肅看待事宜，正檢視有關投訴，如有需要會轉交律師紀律審裁組；因應調查過程須保密，現階段不評論。

翻查律師會網頁，律師會對投訴可實行的處罰包括：向答辯人發出遺憾信、指摘信，律師紀律審裁組亦有權命令答辯人支付罰款、予以譴責、暫停其執業律師資格或在律師登記冊上除名。

皇仁生聯署 籲舊生會撤何會籍

何君堯為嶺南大學校董會成員，嶺大昨發表聲明表示，「校方在此申明，何君堯博士的言論自由與嶺大完全無關」，稱校董會個別成員以個人身分發表的言論不代表校方立場。

另外，皇仁書院舊生及學生發起聯署，稱何君堯「惡行超越任何倫常道德底線」，有辱校譽，鼓勵舊生向律師會書面投訴，並要求皇仁舊生會執委會考慮終止何的會籍。皇仁舊生會回應表示，會員若行為不當，或操守可能損害舊生會的聲譽或利益，經出席會議執委四分之三通過，會籍即告終止。執委會稱將按機制嚴肅跟進。

（反修例風暴）

相關字詞﹕元朗襲擊 元朗 立法會議員 公民黨 毛孟靜 言論自由 民主派 立法會

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