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區議員：鄉事中人兩周前醞釀 鄉局譴責暴力

【明報專訊】前晚港鐵元朗站發生白衣人暴打市民事件。有元朗區議員稱，鄉事中人早在兩周前醞釀行動，目的是為遏止反修例示威在元朗區內「開花」；又稱前晚的襲擊行動，涉及元朗和屯門共7條鄉，參與行動的白衣人大都有黑幫背景。新界鄉議局昨晚發聲明，嚴厲譴責一切不法暴力行為。

鄉議局在聲明表示，對於在新界區近日接連爆發嚴重暴力衝突，造成多名警員、記者及市民受傷，鄉議局對一切不法暴力行為予以嚴厲譴責；又稱昨晚元朗西鐵「有兩批持不同政見的人在站內毆鬥」，「雖然攻擊均以鬧事者為主，但亦令一些無辜市民遭殃」。鄉議局促請警方必須嚴肅跟進，對違法亂紀的暴力分子追究到底，並認為特區政府必須就市民的訴求對症下藥。

鄉局聲明稱西鐵站兩批人毆鬥

前晚在元朗亦被白衣人包圍的元朗民主黨區議員黃偉賢稱，早在本月初舉行的十八鄉鄉事委員會第25屆執委暨村代表就職典禮，當時出席典禮的中聯辦新界工作部部長李薊貽在台上發言，提及近日反修例運動計劃在元朗發起遊行，李說「唔會畀佢哋入嚟元朗搞事」，又說元朗有一班有勇氣及守護家園的居民，在場者聞言即鼓掌叫好。

就職典禮後，黃偉賢收到消息，稱有人於鄉村召集人手，表明如有示威者到元朗遊行，便會展開襲擊行動。但由於示威者最終沒在元朗區舉辦遊行，黃偉賢說以為事件告一段落，萬料不及白衣人前晚突然行動。據黃偉賢了解，今次事件涉及元朗六鄉，包括屏山、十八鄉、八鄉、廈村、新田、錦田，加上屯門鄉共7條鄉，參與行動的白衣人大都有黑幫背景。

本報記者致電十八鄉鄉事委員會主席程振明，以及新田鄉鄉事委員會主席文美桂求證黃偉賢的說法，文美桂說現在是敏感時刻，不便發表意見及回應，「講乜都有問題」。程振明則稱正在開會，匆匆掛線。記者亦曾致電屏山鄉鄉事委員會前主席曾樹和查詢，電話沒人接聽。

（反修例風暴）

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