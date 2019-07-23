何君堯否認策劃 認早知白衣行動 「點會割席？」 稱任何人犯法都可原諒

網上有片段顯示，何君堯前晚曾與涉事白衣人握手，並向對方鼓掌、豎起拇指，說「辛苦你」，有白衣男則向他說「你是我的英雄」。不少人因而質疑何君堯涉與事件有關，有人往律師會投訴、要求彈劾（見另稿）。

另翻看何君堯上周的facebook直播，他曾提及若有反對《逃犯條例》的「暴徒」前往元朗，「會招呼他們」，打得對方「片甲不留」。

fb直播曾稱會打得「片甲不留」

何君堯昨日召開記者會解畫，他稱白衣行動事前「大家都知」，「他們說針對『黑衣暴徒』，若入元朗會驅趕，這件事大家都知」。他表示示威者繼「光復」上水、沙田等地後，稱要「光復元朗」，令社區非常緊張，形容當有刻意挑釁行為衝擊社區，對方有反應是正常；當時（前晚）對白衣人說「辛苦晒」，是因對方為保衛元朗「由朝早企到夜晚」。翻看警方前日批出的不反對通知書，遊行、集會均集中港島，未見在元朗有相關行動。

綜合網上資料及新聞資訊，前晚近9時，網上已有影片流傳元朗西鐵站外「雞地」聚集多名白衣人，稱要伏擊遊行返家的市民。何君堯稱與白衣人握手是晚上約10時許，但說其後看新聞才知悉打人事件，強調握手並非為祝賀白衣男「打人成功」。至於獲白衣男稱是「英雄」，他相信是因為自己在對方心中「敢言發聲」。

白衣人9時集結 何10時握手

被問到認識白衣男並與對方握手，會否向警提供資訊？何君堯自言居於元朗，在該區出現「好正常」，他稱當晚宴會後送友人返回元朗，並要向市民提供法律諮詢，是「啱啱的時間，啱啱的地方」在該處出現；又稱認識部分白衣男，當中包括其選民，亦強調任何暴力事件須有後果，全力支持警方調查。

何君堯於記者會一開始便表示會與暴力割席，但被問到會否與白衣人割席時，他反問「點會同人割席？」稱任何人犯法都可以原諒，「你對罪行不認同，不代表要割席」。對於警方接報後逾半小時仍未抵達現場，何君堯雖稱不可接受，但說警方久久不就民陣遊行採取有效管制措施，故接報後半小時都不回應「完全不驚奇」。

明報記者

（反修例風暴）