車站被打求助無門 市民痛哭互助自保 「對政府完全死心」

女士被打遍地血 「嚇得呆站」

80後屯門居民梁先生（化名）聽說白衣人到元朗西鐵站攻擊黑衣示威者，前晚9時50分到場，遇上附近居民派衫給黑衣者更換。他加入派發，並在月台提醒乘客勿前往白衣人所在大堂層。梁憶述站內多是附近居民，都因恐懼而領衣物更換。

他目擊下層大堂的白衣人手持木棒、黑色棍、藤條等襲擊人，「有女士被打後遍地血，她嚇得呆呆站着，之後被拉入女廁躲避」；有20來歲女子與男友失散，不知所措站着哭泣。梁先生說大堂有市民大叫求助，但恐懼瀰漫，大家既無裝備亦無心理預備去打架，但仍有小部分人往下層勸架，亦有人帶着雨傘抵擋，直至被打傷。

白衣人其後攻上月台，梁逃往屯門列車車尾，「列車一直沒關門，白衣人在別的車卡打人，沒人敢伸頭去看，大家都低頭按電話聯絡家人，感覺過了很久很久」。他按下緊急通話器手掣不斷向車長查詢，卻無回應，車站反而廣播列車暫停，要求乘客下車，「成車人講晒粗口鬧『你癲㗎？出面黑社會嚟㗎喎！』無人理廣播」，列車10分鐘後才駛離。

在元朗站逾一小時，梁先生三度致電999，卻沒接通，「從未見過數以百計嘅人光天化日打人，無人諗過佢哋會咁癲，預備晒武器埋伏見人都打。我覺得佢哋係黑社會，就算唔係，都係惡霸同無法無天嘅人！」他說：「全晚很多人很憤怒，但我無感覺，對政府完全死心，（政府）無能力亦無打算保護市民，靠市民自己保護自己，我們要用盡一切方法保護自己。」

元朗居民帶逃跑途人到屋苑暫避

元朗居民、90後紀律部隊成員Jimmy（化名）得知元朗站有人被打，約晚上11時與有急救知識的女友前往，見大堂和月台各有數十名白衣人，用鐵通、棍等追打途人，更有拳打腳踢，有市民跑到車務控制中心拍門求救，卻沒回應。

數十白衣人離開不久，警察即出現，Jimmy女友從未如此憤怒過，氣得手震氣喘，邊哭邊質問警員遲來原因，卻獲總督察回覆：「警察做嘢，你哋唔好阻住！」警員離去近半小時，白衣人撬閘入站打人，Jimmy和女友帶數名逃跑途人到自己所住屋苑暫避半小時。

無綫前記者柳俊江在社交網站亦稱，前晚駕車往元朗站載3名年輕人回家後折返，想救被毆者時，自己被白衣人圍毆，有人用鐵通打頭，「咁大個仔未見過咁多血」，頭上縫了8針，另手腳需縫針，還有多處擦傷瘀傷，「很多朋友問候，最多是說要小心，家中有大有細。但正正有大有細，才要勇敢去守護，不是嗎？」

明報記者

（反修例風暴）