元朗襲擊拘6人 警被質疑放白衣 報案35分鐘才支援 盧偉聰否認「警黑合謀」

警務處長盧偉聰稱當晚多部衝鋒車處理元朗區其他案件，亦正值上環衝突，新界北總區有警力被抽調支援。他否認警方與黑社會合謀，強調會全力追查。

特首林鄭月娥昨偕司局長及盧偉聰晤傳媒，先強烈譴責衝擊中聯辦和污損國徽，然後強烈譴責元朗暴力。她指施襲者目無法紀，行為令人髮指，政府絕不容忍或姑息；她拒將事件定性為暴動，亦無將施襲者形容為「暴徒」。

涉非法集結 部分被捕者黑幫背景 警鎖定10多人

昨晚警方於元朗及天水圍拘捕的6名男子，年齡介乎24至54歲，涉非法集結，部分人有黑社會背景。案件由新界北總區重案組跟進，據悉白衣人主要包括該區的14K及和勝和成員，警方亦循兇徒乘坐車輛的車牌號碼、網上片段等線索追查，已至少鎖定10多人身分。警方呼籲市民如有任何消息或片段提供，可致電3661 3344或9460 0523與新界北總區重案組聯絡。

接報7分鐘兩軍裝警抵達促增援

上周六起網上流傳有黑幫擬於元朗打穿黑衣者，前晚有片段顯示大批白衣人聚集元朗站外。

綜合本報採訪及各方說法，警方10時45分接到首宗報案指有人在站內打鬥，兩名軍裝警7分鐘後抵達，惟因裝備及警力不足要求增援，警方支援隊伍約11時20分才到場，白衣人已散去，警方一度撤離後白衣人折返。大批白衣人於站內、月台及車廂毆打市民，尖叫聲四起，地上留有血，車廂內有人跪地求饒仍被打。

對於警員遲遲未現身，盧偉聰稱當時接獲區內3宗打鬥及1宗火警，已派多部衝鋒車處理，其後派兩名軍裝警先到元朗站；同時上環有「嚴重暴力衝突」，警方從其他總區包括新界北總區抽調警力到港島支援，其後需於其他總區再抽人手返元朗。

據悉，警方為應付周日遊行後突發事件，在港島部署五大總區的總區應變大隊，其中新界北總區應變大隊在上環應付示威者，至昨凌晨1時許始趕到元朗增援。據悉新界北總區應變大隊約600人，包括在新界北總區機動部隊（PTU）抽走約170人，並在元朗警區抽走40多人，主要包括元朗警區軍裝巡邏小隊及特遣隊成員。

據警方年報，2017年元朗警區有990人，是繼邊界警區後全港第二多警力的陸上警區。有警官指990人分三更當值，一更300多人，在3個不同分區工作，分別負責不同職務，每更每區約數十人負責巡邏，前日上環抽走上述警力，無可避免對元朗警力有影響。另一消息稱，警方接獲報案後盧偉聰兩度要求警員「盡快落去」。

記者稱有人持鐵通 指揮官：不見有人持武

部分白衣人逞兇後，昨凌晨到南邊圍村，警員入村調查，無向外公布拘捕任何人。元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強解釋，穿白衣者不等於有份打鬥，又稱警員曾記錄白衣人身分證號碼。有記者指見到有人持鐵通，游稱「同事不見有人持有攻擊性武器」。有警官解釋是評估過即場拘捕後或釀更大混亂，故先蒐證調查，再拘捕。

999不通 盧：來電多或「排耐咗」

有市民不滿元朗及天水圍警署案發期間曾落閘，盧偉聰說因有人包圍警署，基於安全原因落閘，市民仍可致電999。多名市民報警卻無人接聽，盧稱999熱線接到數百個電話，或因來電太多而「排耐咗」。

市民完全喪失信任 涂謹申：應數分鐘內到場驅散

民主派立法會議員發聲明批評「儼如黑社會家奴的警隊」，完全喪失市民信任，促請警方交代。民主黨涂謹申說，警方向來盡量壓下黑社會氣焰，亦已對付黑社會多年，惟前日下午已瘋傳元朗會出現黑社會，一般應在數分鐘內便抵達現場並驅散，警方卻稱市民致電報警後人手不足需增援，形容情况「是很可笑」。另盧偉聰反駁指完全不同意「警黑合謀」的說法，強調警方與黑社會「勢不兩立」，將全力追查，將施暴者繩之於法。

明報記者

（反修例風暴）

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