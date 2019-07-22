呼應建制集會 3官媒籲港人反暴力

《人民日報》頭版刊評論員文章

《人民日報》文章稱，安定祥和是港人最大福祉，稱連日來暴力行為已損害香港作為國際商業大都會的聲譽，又說有極端激進分子以反修例為幌子，暴力衝擊立法會大樓，有組織地攻擊警察，是嚴重踐踏香港法治。文章表示，法治是香港社會核心價值，如果香港社會不能對暴力堅定說「不」，仍然深陷在社會紛爭不斷的泥沼，問題和風險只會愈積愈多。文章表明「家和才能萬事興」，期待香港團結一致，共同反對暴力，支持特首和特區政府落實「一國兩制」、凝聚社會共識，集中精力發展經濟、改善民生、促進和諧。

《環球時報》發表題為〈香港「沉默的大多數」不會永遠沉默〉社評，稱維護香港法治，反對暴力，進而守護香港的經濟和安寧生活是集會者的主要訴求。評論認為，社會急需冷靜下來，在修復法治權威的基礎上，重新將公眾注意力凝聚到城市建設，針對各種問題，尤其是讓年輕人感到困擾的問題制定切實有效的對策。

新華社則發表題為〈齊心反暴力 共同護香港〉時評文章，稱連日來香港「沉默的大多數」開始密集發聲，愈來愈多人站出來向暴力說「不」，呼籲香港各界應理性團結，聚焦經濟民生。

（反修例風暴）