促獨立調查 點名李國能參與 梁家傑：具公信力

稱中共在操盤 籲收手

公民黨主席梁家傑表示，現時政府首先要撤回草案及承認修例決定破壞一國兩制。另必須成立獨立調查委員會，並點名可由終審法院前首席法官李國能、警務處前處長李明逵、前律政司長黃仁龍及前立法局主席黃宏發等人士擔任成員，相信會更具公信力及能保障各方。梁家傑又表示，相信現在中共在「操盤」，稱若中共「唔想香港真喺無咗就收手啦」。

葉國謙：有需要設委員會 非現在

葉國謙表示，雖有成立獨立調查委員會的需要，但並非現在，現時亦毋須由法官團隊調查，因監警會已主動審視與反修例有關的大型公眾活動，可交由他們就事件做階段性調查。葉國謙又稱，交由監警會調查警察是現行制度，民陣或其他人也可透過現有制度投訴警察。

民陣召集人岑子杰則反駁稱，「獨立調查委員會怎會不是現行制度」？他又表示，葉國謙一直說不要只調查警察，但監警會正正只查警察；獨立調查委員會則會兼查警察以外的所有人，例如特首林鄭月娥及行政會議為何會做錯的政治決定，及為何6月9日遊行後政府不立即宣布撤回修例。岑子杰稱，民陣昨天的遊行重申五大訴求，包括成立獨立調查委員會。

（反修例風暴）