醫護界聯署批高永文言論歪曲事實

高日前稱使用暴力者倡獨立調查

黃任匡、歐耀佳、鄺葆賢等19名真普選醫生聯盟成員，以及17名衛生服務界選委昨發起聯署，稱社會早有共識，要求政府成立獨立調查委員會，檢視警方處理示威策略及是否不當使用武力，包括來自法律界、醫學界、護理界、宗教界及教育界等多個不同專業界別，亦不乏退休官員、法官（包括終院前首席大法官李國能），絕非高永文所言「由使用暴力手段人士提出」。他們認為高永文發表不負責任、歪曲事實並帶污衊性之言論，感到極度憤怒。

此外，立法會議員朱凱廸昨在港台英文節目《Letter To Hong Kong》表示，近期的反修例運動已經扼殺政府修訂《逃犯條例》的建議，已被全世界視為自2003年港府撤回《國家安全（立法條文）條例草案》（《基本法》第23條立法）之後，中共收緊對香港管治的最大失敗（biggest failure）。

朱凱廸倡思考運動轉型

朱凱廸稱，激進行動者認為和平抗議不足以令政府退縮，要加強對抗。他稱，不否定激進行動的力量，但擔心激進行動更難贏得民心。他認為大眾應思考如何將運動轉型，變為更廣泛及具體的自由民主抗爭。

（反修例風暴）