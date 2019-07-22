書商稱書展人流減 生意跌三成 城邦問應對遊行安排：貿發局耍官腔

書商取消兩場講座

參展商「城邦書店」昨日在facebook發表帖文，指由於昨日下午有遊行，取消「〈定風波〉到〈定風波〉」、《一起帶冷便當》分享會等兩場講座。城邦負責人陳國華說，昨早曾向貿發局查詢安排，要求對方交代有否緊急應變措施，但未獲具體回覆，「貿發局只是耍官腔，話一切如常，但打風都一早有應變安排啦，場內有幾萬人，萬一有事如何是好？」

陳國華稱，邀請的講座嘉賓來自外地，包括曾任台灣大學藝文中心主任的劉少雄教授，決定安排嘉賓先行離開會展，「他們不是本地人，有事也不懂如何撤離，我要保障他們安全，只好取消講座」。

貿發局：大巴接參展商往北角

貿發局發言人回覆稱有密切留意昨日遊行情况，確保參觀書展者可如常進出，在有需要的情况下，會立即通知參展商最新安排，並會透過網站及媒體通知市民。另外，大會在昨晚亦為參展商提供大巴前往北角以方便離開。

記者昨日下午到場時，仍有不少市民一家大小到場買書，但人流明顯較往年書展的周日疏落。書商「次文化堂」負責人彭志銘表示，預計昨日較往年同期少兩三成生意，他稱是「預計之內」，稱不擔心附近的遊行或示威會影響場內安全。另有書商指昨日生意影響輕微，「萬里機構」負責人說，昨日到場人潮「較預期少了一半」，但生意「沒太大損失」，他稱因應近日社會狀况而提早變陣，包括推出折扣優惠由前日「3本書七五折優惠」，至昨日則「5本書七折優惠」盼加快清貨。

市民稱不擔心：警察會保障安全

有在書展的市民稱不擔心「相信大會及警察會保障公眾安全」。居於元朗的馬太下午約5時仍在書展，帶同兒子買練習，她稱現時資訊發達「好快知道交通狀况，哪裏可以坐車走」，記者昨日在會展逗留時，有大批人潮在傍晚離開，場內的人流明顯較周六晚稀疏。

明報記者

（反修例風暴）