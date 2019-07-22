斥政府當社工維穩工具 前線壓力爆煲 日夜奔走疏民怒 社工受夠了

4000人遊行至政總

遊行隊伍昨早11時由灣仔修頓球場出發至政府總部，大會稱共4000人參加，警方發言人則稱高峰期有1500人。遊行原擬由社會福利署總部所在的灣仔胡忠大廈起步，但被警方要求改到修頓球場出發。

有社工因不滿警方安排，特意昨早到胡忠大廈地下集會，並在大廈一幅外牆貼便條貼，製作「社福界連儂牆」。

胡忠大廈外現「社福連儂牆」

隊伍中午到達政總，參加者將大會製作的一個寫有「政治問題」字句的巨型黑色氣球，拋入政總東翼前地，寓意「將個波（責任）交返畀林鄭」，亦有參加者將自備的黑色氣球、紙紮公仔等道具拋入政總。

參與者之一的立法會議員張超雄稱，社工在今次風波中有如一個避風港守護民眾，但認為今次是政治問題，應政治解決，社工無法化解，亦不想成為政府「維穩工具」安撫民心，否則會做到「爆煲」。

註冊社工袁小姐昨參加遊行，她一直自發組織支援有情緒問題的年輕人，「例如收到企跳個案，半夜都會出動，夜晚時常睡得不安」，她說社工本身亦壓力爆煲，「年輕人很無助，但今次是政治風波，社工也不能解決根本問題，我們也很無助，如何幫到年輕人？」

袁小姐說示威及衝突引發集體情緒問題「已涉及不同年齡層」，「我接到一個求助個案，有年輕人見父親因近日墮樓事件，為年輕人不值疑似有輕生念頭，更寫下遺書」，袁反問，「社工一直為政府的錯『執手尾』， 為何政府卻只懂躲在冷氣房？」

指情緒問題「已涉不同年齡層」

早前社署去信社福機構，歡迎為青少年及其家庭度身訂做服務，支援他們的情緒，並考慮向計劃撥款。另一名遊行的社工翁小姐稱，「錢已解決不到問題」，「青少年感絕望，是因覺得做了這麼多，政府一個訴求都不回應。如果政府想幫手，就回應民意，大家的情緒會好好多」。

明報記者

（反修例風暴）